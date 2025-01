Trovati mentre confezionano cocaina: 4 arrestati

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo di 40 anni e una donna di 36, entrambi del posto e pluripregiudicati, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, in un altro intervento, denunciato due egiziani di 35 e 36 anni per lo stesso reato.

Ieri mattina alcune volanti della polizia sono intervenute in un appartamento in via Zamperini a seguito di una aggressione ad un condomino nell’androne del palazzo.

Gli agenti si sono recati all’indirizzo e, introducendosi nell’appartamento dell’aggressore, hanno trovato il 40enne e la 36enne intenti a confezionare cocaina, rivenendo infatti anche un bilancino elettronico e materiale da confezionamento.

Hanno proceduto quindi alla perquisizione trovando ulteriore sostanza stupefacente per un totale di 128grammi, alcuni contanti in diversi tagli e un calendario indicante le date del mese corrente con alcuni importi.

Sono stati quindi arrestato e accompagnati presso le case circondariali di Marassi e Pontedecimo.

Sempre nella stessa giornata, le volanti hanno effettuato un controllo d’iniziativa in via Sampierdarena presso un locale notturno. Il 35enne, intimorito dalla presenza degli operatori, è scappato in bagno cercando di occultare una dose di sostanza stupefacente, ma è stato individuato e bloccato dagli agenti che sono riusciti a recuperare l’involucro. Durante la perquisizione personale hanno trovato ulteriori dosi, 980 euro in banconote di diverso taglio e un cellulare da cui si evincevano alcuni video di taglio di panetti di hashish a stecche e immagini che immortalavano grosse quantità di denaro.

Si sono quindi recati presso il suo domicilio, in cui viveva anche il 36 enne e, nella loro camera da letto sono state rinvenute alcune dosi di cocaina e cannabis. Entrambi pluripregiudicati sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso tra loro.