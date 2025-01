Trial Team Aveto, trasferta formativa per un campus in terra spagnola

Santo Stefano d’Aveto. Trasferta spagnola per alcuni piloti del Trial Team Aveto. In attesa che ripartano i campionati i ragazzi del TTA hanno svolto una vacanza formativa.

Dal 26 dicembre al 7 gennaio, infatti, la Steucit Trial School ha organizzato un campus in terra spagnola, ospitando Tommaso Bottini, Edoardo Brusatin, Matteo Cella, Alessio Garbarino e Gabriele Reboli.

I piloti sono stati impegnati in giornate di allenamento che si sono svolte in differenti aree indoor e outdoor, le quali sono frequentate dai piloti migliori al mondo.

“Tra le varie giornate di allenamento un giorno abbiamo avuto l’onore – come raccontano dallo Steucit Trial School – di poterci allenare con il vicecampione del mondo Jaime Busto, mentre un altro giorno, con i due promettenti fratelli George e Harry Hemingway, entrambi campioni del mondo nella categoria Trial 3. Giorni formativi che hanno lasciato i ragazzi del Treal Team Aveto soddisfatti ed elettrizzati.

“Ho avuto la fortuna di partecipare a questa bellissima esperienza che mi ha fatto crescere sia dal punto di vista sportivo che umano spero di poterla ripetere nei prossimi anni”, ha sottolineato Reboli. Soddisfatto anche Bottini: “È stato veramente un piacere enorme allenarsi e soprattutto osservare i campioni spagnoli in allenamento. Un’esperienza che fa crescere in maniera esponenziale. Ringrazio di cuore Stefano Bertolotti per l’opportunità e gli sponsor che mi supportano in ogni occasione”.

Si unisce ai commenti anche Brusatin: “L’esperienza nel territorio spagnolo, è stata formativa, perché ti confronti sempre con piloti e ostacoli diversi rispetto a quello che c’è da noi. Mi sono divertito molto con i miei compagni d’avventura”. Esperienza indimenticabile anche per Cella: “Molto bella e formativa mi sono divertito molto ho imparato tanto grazie agli insegnamenti di Stefano Bertolotti e anche guardando i piloti spagnoli”. Fa eco Garbarino: “Esperienza fantastica, ha permesso di farmi allenare nei trial park più belli di spagna, in presenza di piloti di fama mondiale come Busto ed i fratelli Hemingway. Organizzazione eccellente da parte della steucit trial school ed ottima compagnia!”.