Trent’anni dall’omicidio Spagnolo, i tifosi di tutta Italia si ritrovano oggi a Genova. Cosa resta di quel “Basta lame basta infami”?

Genova. Trent’anni fa, il 29 gennaio 1995, davanti allo stadio Luigi Ferraris, venne ucciso Vincenzo Claudio Spagnolo, detto “Spagna”. Una coltellata da un diciottenne ‘tifoso’ milanista che aveva una lama in tasca per scalare le gerarchie di quelle che all’epoca erano le Brigate Rossonere 2, comandate da uno che aveva come soprannome il Chirurgo, facile capire perché. Elementi che probabilmente avevano già sperimentato diversi agguati. Un altro tifoso, Antonio De Falchi, romanista, era morto qualche anno prima in trasferta a San Siro proprio per un’aggressione dei milanisti.

S.B. (ormai ha scontato la sua pena) faceva parte del gruppo “del Barbour”, dal nome della giacca che indossavano i suoi membri. Anche quel giorno l’aveva.

Proprio nei pressi del monumento con le pietre impilate lato Gradinata Nord, che ricordava gli operai morti durante i lavori per i mondiali di Italia 90, la coltellata fatale che rappresentò uno spartiacque nel mondo della tifoseria organizzata.

In occasione dei trent’anni, la nuova chiamata per i tifosi, anche rivali, da tutta Italia in una giornata per Claudio. Il ritrovo è alle 18 davanti alla Gradinata Nord. I genoani sono invitati a partecipare, ‘perché quel giorno con la sciarpa del Genoa al collo, poteva esserci ognuno di noi’. Gli organizzatori del momento di raccoglimento chiedono inoltre, a chi lo vorrà, di portare una sciarpa che sarà poi unita alle altre come nel 1995 in segno di vicinanza. ‘Non importano i colori o la squadra di appartenenza, conta il pensiero di ognuno di noi affinché tutto questo non succeda mai più’.

Basta lame basta infami

Il 5 febbraio 1995, per la prima volta, gli ultras di tutta Italia si riunirono proprio a Genova sotto quel monumento che, da quel giorno, divenne il monumento per Spagna e per la prima volta venne diramata una comunicazione unitaria, scaturita da un’idea degli atalantini: Basta lame, basta infami.

Questo il comunicato: Domenica Vincenzo Spagnolo, un ultrà del Genoa, è morto. L’ennesimo assurdo agguato ci fa dire basta. Basta con questi che ultrà non sono, che cercano a spese del mondo ultrà di fare notizia, di diventare grandi ignorando il male fatto (come in questo caso irreparabile). Basta con la moda dei 20 contro 2 o 3 o di molotov e coltelli. Ultrà: alla ripresa del campionato ci aspetta un altro periodo durissimo, la polizia ora ha carta bianca, gli unici che davvero ci rimetteranno saremo noi che con questi vili comportamenti non abbiamo nulla a che spartire. Ora, se vivere ultrà è davvero un modo di vivere, tiriamo fuori le palle. Se altre volte ci siamo girati, pensando che in fondo erano problemi altrui, ora gridiamo basta. L’alternativa non c’è? Ci troveremo poliziotti che aspettano solo di vederci finiti e questi luridi infami fregandosene di tutto e di tutti continueranno con i loro agguati dove non serve nemmeno essere coraggiosi. Uniamoci contro chi vuol far morire tutto il mondo ultrà, un mondo libero e vero pur con tutte le sue contraddizioni.

Trent’anni dopo

Cosa resta di quel comunicato? È servito a qualcosa? Com’è cambiato il tifo organizzato in Italia in trent’anni? L’appello del papà di Spagnolo a smetterla con la violenza negli stadi è stato solo in parte ascoltato. Altri morti, alcuni assurdi, sono andati a rimpolpare un tragico elenco che in Italia va avanti dal 1949 (Antonio Prete è stato il primo tifoso nella storia d’Italia a perdere la vita per una partita di pallone) a oggi.

Le lame sono effettivamente sparite, e il termine infami ora è associato a chi si accorda con la polizia, ma le aggressioni tra tifosi, anche lontano dallo stadio, no. L’omicidio di Ciro Esposito, tifoso del Napoli a Roma per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, con un colpo di arma da fuoco nel 2014 è stato il punto più basso di questi ultimi anni.

Il tifo organizzato si mescola con reati ancora più gravi di quelli da stadio in una escalation che in alcune curve è legata a business illeciti e al legame con la criminalità organizzata, come si evince dalle recentissime inchieste che hanno portato al processo dei capi ultrà delle curve di Inter e Milan. Una scia di violenza e sangue che nulla ha a che vedere con quella che, pur discussa, è una mentalità ben definita.

Tanti gruppi di quell’epoca, Brigate Rossonere in primis, si sono sciolti. L’inasprimento delle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, come l’ampliamento del Daspo, unito all’evoluzione tecnologica che consente riconoscimenti tramite telecamere, ha fiaccato tanti ragazzi che gravitavano attorno al movimento ultras. Oggi c’è forse una cesura più netta tra chi resta ‘duro’ nelle proprie posizioni e ideali anche nei confronti della cosiddetta Tessera del Tifoso, ormai diventata uno strumento meno utile rispetto alle origini per chi riga dritto, e il tifoso non organizzato. Figure come Roberto Scotto, per parlare sempre del Genoa, oggi mancano in Gradinata e in generale nel tifo in Italia. Non è un caso che il libro di Massimo Calandri che racconta l’epopea della Fossa dei Grifoni, sia andato sold out praticamente all’uscita.

Non è un bel momento anche per le due tifoserie di Genoa e Sampdoria dopo le aggressioni, i furti e i fatti del derby.

Chissà che il raduno di oggi non diventi un’occasione per un altro momento storico.