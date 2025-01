Treni, problemi nel nodo di Milano: ritardi e cancellazioni anche sulla linea per Genova

Milano. Circolazione ferroviaria sospesa nel nodo di Milano sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna.

Trenitalia parla di “verifiche tecniche alla linea elettrica“. I treni registrano ritardi e cancellazioni, compresi i collegamenti con la Liguria.

Il treno Frecciarossa 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12) oggi non ferma a Milano Centrale.

Il treno Intercity 657 Milano Centrale (8:05) Grosseto (14:45) oggi ha origine da Pavia, mentre il treno Intercity 652 La Spezia Centrale (4:56) – Milano Centrale (8:22) ha terminato la sua corsa a Pavia.

I passeggeri da e per Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

In questo weekend tra l’altro si ripetono i disagi per l’interruzione totale della linea tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente dovuta ai lavori del nodo ferroviario. Nelle tratte interessate alle modifiche alla circolazione è istituito un servizio con bus con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, Trenitalia consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.