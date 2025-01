Treni, ancora disagi: due weekend di modifiche e cancellazioni per lavori sul nodo di Genova

Genova. Nei giorni in cui in Liguria le ferrovie finiscono nell’occhio del ciclone per guasti, ritardi e cancellazioni, da Trenitalia arriva la notizia di nuove modifiche alla circolazione per portare avanti gli interventi di realizzazione del Terzo Valico e del Nodo di Genova.

Gli interventi si concentrano tra Quadrivio Torbella e Genova Borzoli per la realizzazione dei due nuovi binari tra le stazioni di Voltri e Sampierdarena, e nella stazione sotterrana di Principe per il sestuplicamento tra quella di Brignole. Risultato, dalle 00.01 di sabato alle 4 di lunedì dei fine settimana 25-26 gennaio e 2-3 febbraio, niente treni tra Campo Ligure e Genova e chiusura della tratta sotterranea tra Sampierdarena, Principe e Brignole.

Treni, tutte le modifiche

Nel dettaglio, nei fine settimana 25-26 gennaio e 1-2 febbraio 2025 i treni regionali della relazione Genova – Acqui Terme saranno parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e di Campo Ligure-Masone. Alcuni treni regionali della relazione Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena, mentre alcuni treni regionali e regionali veloci da e per le riviere di levante o ponente effettuano fermata a Principe superficie anziché Sotterranea o modificano l’orario anche con anticipi.

Ancora, alcuni treni regionali veloci della relazione Torino – Genova hanno origine o termine corsa a Principe o a Sampierdarena e sono cancellati tra le stazioni di Brignole e Principe o Genova Sampierdarena. Domenica 26 gennaio e 2 febbraio, il treno R 12343 da Savona a Genova Brignole modifica l’orario.

Nella tratta sospesa al traffico ferroviario, Genova Brignole – Campo Ligure Masone, sarà attivo un servizio bus che non effettuerà fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus, informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, attivo il call center gratuito 800 89 20 21.