Treni, da oggi Liguria tagliata in due fino al 6 gennaio: ecco gli orari dei bus sostitutivi

Genova. È scattata stanotte l’interruzione totale della circolazione dei treni tra le stazioni di Genova Sestri Ponente e Cogoleto necessaria per i lavori del nodo ferroviario. La Liguria rimarrà quindi tagliata in due dal punto di vista dei collegamenti ferroviari fino alle 4.00 di martedì 7 gennaio, quando la situazione tornerà alla normalità. Poi nuovo stop sulla stessa tratta nel weekend 11-12 gennaio.

I treni regionali subiscono variazioni di orario anche con anticipi, sono cancellati totalmente o parzialmente tra Savona e Genova o Cogoleto e Genova e alcuni viaggiano con nuova numerazione. Le modifiche alla circolazione possono interessare anche treni circolanti immediatamente prima o dopo l’orario programmato dei lavori.

Gli Intercity Ventimiglia-Milano/Roma e Savona-Milano/Torino e viceversa potranno essere effettuati con nuovo numero, subiranno variazioni di orario non circoleranno tra Genova e Savona o Ventimiglia. Il treno Intercity 518 Roma Termini – Ventimiglia subirà variazioni anche il 10 gennaio.

Trenitalia, associazioni dei consumatori e Regione Liguria negli scorsi giorni hanno avviato un portale online per consentire agli utenti di inserire informazioni sui propri viaggi programmati, in modo da poter organizzare al meglio i servizi bus sostitutivi tra Genova e Savona a copertura della tratta interessata dall’interruzione.

Qui è possibile scaricare la tabella completa con tutti gli orari dei bus sostitutivi (non tutti vengono effettuati tutti i giorni). I tempi di percorrenza saranno più alti, anche in considerazione del traffico autostradale. Trenitalia invita comunque a valutare la ripianificazione del proprio viaggio perché “i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto”.

Di seguito riportiamo i punti di fermata per le varie località:

Savona Piazzale stazione FS fermata piazza Aldo Moro

Albisola Fermata corso Mazzini – adiacente piazzale Stazione FS

Celle incrocio via Aurelia via Colla

Varazze fronte albergo Aurora

Cogoleto Fermata ATP Lungomare S. Maria fronte Ag.Immobiliare

Arenzano Fermata ATP Lungomare Stati Uniti fronte bar

Genova Voltri Fermata AMT Verità/Voltri FS

Genova Pra’ Fermata AMT Prà 7/FS

Genova Pegli Fermata AMT Lungomare 1/FS Musei Pallavicini;

Genova Sestri Ponente Aeroporto Fermata AMT Puccini Aeroporto. Altezza ascensore FS

Genova Cornigliano Fermata AMT Piazza Savio

Genova Sampierdarena Fermata AMT inizio Via Cantore incrocio Via Reta

Genova Principe Piazzale Stazione FS

Genova Brignole Piazzale Stazione FS

In alcune tratte interessate alla modifica della circolazione è istituito un servizio con bus con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Finora disagi limitati, dato che alcuni pendolari sono ancora in ferie e le scuole sono ancora chiuse. Stamattina alla stazione di Sestri Ponente qualche passeggero disorientato e nessun addetto ai binari per guidare gli utenti verso i bus. Alle fermate, invece, si trova personale dedicato all’assistenza.