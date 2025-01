Treni, la Regione conferma il blocco degli aumenti tariffari: “Quantificheremo i disservizi come penali”

Genova. È stata approvata oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti Marco Scajola, la sospensione dell’aumento delle tariffe del servizio ferroviario, pari al 2,5%, che sarebbero dovute scattare a decorrere dall’inizio del 2025. La delibera odierna è, di fatto, l’ufficializzazione di quanto richiesto nella lettera inviata il 30 dicembre scorso dal presidente Marco Bucci e dallo stesso assessore Scajola a Trenitalia.

La decisione è stata assunta sia alla luce dei disagi che avranno gli utenti a seguito dei numerosi lavori infrastrutturali previsti nel 2025, sia per i recenti guasti e disservizi che hanno interessato le tratte liguri. “Con l’atto di oggi formalizziamo quanto già anticipato a Trenitalia – dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti Marco Scajola – Per il 2025 non ci sarà dunque alcun aumento per chi utilizza il treno in Liguria. Ribadiamo come la nostra amministrazione abbia ritenuto inammissibile un incremento dei prezzi di biglietti e abbonamenti in questo periodo storico in cui l’utenza ha dovuto affrontare diversi disservizi e in cui verranno via via aperti numerosi cantieri infrastrutturali”.

Coloro che avessero già acquistato titoli di viaggio aumentati, biglietti o abbonamenti, hanno diritto al rimborso pro quota. Trenitalia renderà note le modalità per fare richiesta e assicura che, entro pochi giorni, verranno aggiornati tutti i canali di vendita con il ritorno dei prezzi alle tariffe 2024. Qui il form da compilare online in attesa di indicazioni più precise da parte dell’azienda.

La decisione della Regione di fatto mette in discussione lo stesso contratto di servizio con Trenitalia, che proprio sugli aumenti tariffari annuali si basava per garantire il rinnovo della flotta con 48 nuovi treni. “C’è un disservizio e il disservizio verrà quantificato in termini di penali – specifica Bucci -. Dopodiché, se la riduzione degli aumenti risulterà inferiore alla penale, ci sarà un ulteriore rimborso. La delibera nasce non perché non vogliamo l’aumento, ma perché c’è un disservizio, questo deve essere chiaro. Trenitalia non sta facendo quello che dice di fare nel contratto”.

In altri termini la strategia della giunta Bucci è compensare il mancato ritocco tariffario con una penale extra per le ripercussioni dei cantieri. Il rischio è che si apra un contenzioso legale con Trenitalia: “Se qualcuno decide di non pagare le penali, vedremo”, risponde Bucci. “Vedremo cosa verrà fatto nel 2025, ci interessa poco se è colpa di Trenitalia o Rfi come spesso succede – specifica l’assessore Scajola -. Il nostro interlocutore è Trenitalia e noi pretendiamo prestazioni senza se e senza ma”. Al momento non c’è un accordo ma “un dialogo aperto”.

“A fine mese – ha ricordato Scajola – avremo un incontro importante col presidente Bucci, gli amministratori delegati di Rfi e Trenitalia e iil viceministro Rixi che ringrazio. Faremo il punto anche sui cantieri del periodo estivo che interesseranno Genova, ci saranno cantieri fondamentali in Lombardia fondamentali, noi dobbiamo sapere per tempo quali saranno le alternative per turisti e viaggiatori. Ad oggi esprimiamo la nostra più ferma insoddisfazione del servizio che Trenitalia sta dando ai nostri concittadini liguri. Quello che chiediamo ci sembra legittimo”.