Travolto dal trattore muore a 54 anni. L’incidente sul lavoro a Savona

Savona. Un nuovo incidente mortale sul lavoro in Liguria. Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina a Calizzano, in provincia di Savona, dove un uomo di 54 anni è stato travolto dal trattore con cui stava lavorando all’interno della sua azienda agricola.

Secondo le prime testimonianze, l’uomo era impegnato a movimentare alcune balle di fieno quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto dal mezzo accanto a cui si trovava. Nell’incidente l’uomo ha riportato un trauma toracico che non gli ha lasciato scampo.

Immediato l’intervento sul posto dell’automedica del 118, di un’ambulanza della Croce Azzurra di Calizzano e dei vigili del fuoco. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che però si è rivelato inutile: al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantenne. Sul posto anche i carabinieri, che dovranno ora ricostruire con maggior precisione l’accaduto. L’uomo, molto conosciuto in paese, lascia la compagna e una bambina di 2 anni.