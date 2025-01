Trasporto pubblico su gomma, Orsa Liguria: “Ripartizione fondo nazionale insufficiente, troppe risorse a Trenitalia”

Liguria. Ripartizione Fondo Nazionale Trasporti insufficiente per il trasporto su gomma. È la conclusione di Orsa Trasporti Liguria.

Nella nota sindacale si legge: “Partendo dal portafoglio delle risorse, è a dir poco esiguo l’incremento di 120 milioni previsto nella proposta di legge di Bilancio 2025 per il Fondo Nazionale Trasporti, sotto finanziato da anni. In valori assoluti, i finanziamenti nazionali per il trasporto su ferro e su gomma sono passati da circa 6,2 miliardi di euro nel 2009 a 5,2 miliardi nel 2024, ma questi importi restano ben al di sotto delle necessità e rappresentano un –36% se si considera l’inflazione di questi ultimi 15 anni”.

La prospettiva, scrive il sindacato, è avere a disposizione meno risorse per finanziare i servizi Amt e delle altre aziende liguri del trasporto pubblico, innescando inevitabili tagli al servizio o sacrifici per il personale, in un quadro asimmetrico che vede il trasporto su ferro gestito da Trenitalia sostenuto in maniera crescente.

“In Liguria il contratto di servizio è troppo sbilanciato a favore di Trenitalia. La Regione, nel 2018, con questo nuovo contratto, ha previsto un corrispettivo variabile rivalutato di anno in anno di circa 1,3 milioni per effetto dell’inflazione, cosa che non è mai avvenuto per la gomma. In questo modo Trenitalia ottiene il 44% delle risorse destinate al settore”.

I fondi inviati da Roma, considerati essenziali per alimentare tutte le quattro società di trasporto pubblico locale che oggi operano in Liguria, vanno per oltre il 50% all’Amt per dimensioni dell’area e popolazione servita.

“Il contratto di servizio capestro che la Regione ha firmato con Trenitalia penalizza nettamente il trasporto su gomma e va assolutamente rivisto. Questo contratto siglato nel 2018 per opera dell’allora Giunta Toti, determina dei vantaggi economici per Trenitalia fino al 2032. Come si evince dalle tabelle di ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti per l’anno 2024, pari all’80% dello stanziamento, alla Regione Liguria spettano 168.204.201,81 euro, più della metà di questa cifra sarà erogata a Trenitalia, penalizzando gravemente l’esercizio del servizio su gomma dell’intera regione”.

Le cifre, stando al Art. 10 (Corrispettivi), dicono che dal 2018 a oggi la rivalutazione inserita nel contratto di servizio con Trenitalia ha aumentato nettamente i corrispettivi, passati da 83,2 milioni di sei anni fa a 90,5 milioni di oggi. Una cifra che, sempre secondo il contratto, salirà ancora: 95,7 milioni nel 2028 e 101,2 nel 2032. Essendo vasi comunicanti, aumentando la quota a favore del trasporto su ferro, non è stata adeguata allo steso modo quella a favore dei bus, rileva Orsa.

OrsaTrasporti Liguria ha tutta l’intenzione di chiedere alla Regione di rivedere le percentuali ritenendo non congrua la quota di contributi assegnata al trasporto su gomma.

La riduzione dei fondi destinati al trasporto su gomma incidono pesantemente sulla qualità del servizio offerto e soprattutto sul compenso degli operatori di settore che lottano contro un’inflazione sempre crescente.

Il 30 gennaio il membro di segreteria nazionale autoferro Alessandro Bianchi, il segretario provinciale Orsa Tpl Genova Cristiano Bianchi e il vicesegretario di Orsa Trasporti Liguria Marco Marsano saranno convocati dall’assessore regionale Marco Scajola.