Tragedia a Sampierdarena, la Procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio

Genova. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per la morte della 31enne che due giorni fa si è gettata dalla finestra del suo appartamento di via Cantore a Sampierdarena mentre i quattro figli dormivano in un’ altra stanza. Il pm Luca Monteverde ha aperto un’inchiesta contro ignoti in modo da svolgere l’autopsia sul corpo della vittima.

Intanto questo pomeriggio la squadra mobile è stata delegata dalla Procura a sentire come persona informata sui fatti la sorella della 31enne che martedì mattina, dopo averla vista priva di vita in fondo al cavedio, avrebbe deciso di compiere lo stesso drammatico gesto.

Per sua fortuna però, l’aeratore di un condizionatore avrebbe attutito il colpo e lei, che ha 34 anni, è sopravvissuta. Si trova ancora nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova ma ieri è stata estubata. Oggi quindi gli inquirenti parleranno con lei per cercare di capire cosa sia accaduto in quella drammatica mattina di due giorni fa.