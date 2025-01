Genova. Basterebbe chiedere a un genovese che, soprattutto nei mesi autunnali e invernali, è costretto a muoversi con l’auto o i mezzi pubblici in città o sul nodo autostradale che la circonda per avere conferma che nel capoluogo ligure il traffico è una grande criticità, nonostante le dimensioni relativamente ridotto. Un nuovo report della società Inrix, però, lo mette ufficialmente nero su bianco, decretando che è la settima città più congestionata d’Italia.

Traffico, i numeri di Genova: settima in Italia, sul podio Roma e Milano

La società statunitense ha diffuso il Global Traffic Scorecard del 2024, un’analisi che mette a confronto ritardi di viaggio, costi della congestione per conducenti e regioni e tendenze di pendolarismo delle diverse aree metropolitane per stimare quanto tempo, in media, gli abitanti trascorrono nel traffico. A Genova si perdono in media 43 ore l’anno bloccati nel traffico, con un aumento del 5% rispetto al 2023 e dell’1% rispetto al 2022. La velocità media cui si procede è di 17,7 chilometri orari.

A livello globale (le città analizzate sono 945 in tutto il mondo) Genova si piazza al 125esimo posto della classifica delle città più congestionate. La top tre italiana è composta, senza molto sorprese, da Roma (16esimo posto), Milano (24esimo) e, parecchio distanziata, Palermo (106esimo posto). Genova, che si piazza davanti a Firenze, Bologna e Varese, rientra dunque tra le 150 città più congestionate al mondo.

Cantieri e lavori, basta il maltempo per paralizzare la città

Il report arriva in un periodo estremamente difficile per la città dal punto di vista della viabilità. La mole di cantieri con cui si è aperto il nuovo anno – da quelli ferroviari per il potenziamento del nodo di Genova a quelli autostradali passando per quelli cittadini – ha reso estremamente difficoltosa la circolazione, e le feste natalizie sono state una dimostrazione di come la concomitanza tra pioggia, più auto in giro e un incidente anche di poco conto, privo di feriti, può paralizzare una porzione intera di città.

A livello autostradale, nelle ultime settimane sono due le criticità principali: la chiusura del casello di Nervi in uscita, provenendo da Livorno, che ha mandato in tilt l’Aurelia, e i cantieri in A26, tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Una situazione talmente complessa che i i sindaci dei comuni delle valli Stura e Orba hanno preso provvedimenti con Anas per alleggerire almeno la statale, impiegando appositi movieri.