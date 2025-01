Per Toti lavori socialmente utili al via il 4 febbraio per due giorni a settimana alla Lilt

Genova. Manca ancora l’ultimo tassello burocratico della copertura assicurativa dell’Inail che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, poi i lavori socialmente utili dell’ex governatore Giovanni Toti potranno cominciare.

L’ex governatore – lo ricordiamo – ha patteggiato la pena di 2 anni e 3 mesi per corruzione impropria, convertita in 1620 ore di lavori socialmente utili da svolgersi, come stabilito dalla sentenza del giudice Matteo Buffoni alla Lilt.

Stamattina Toti si è recato a Genova negli uffici dell’Uepe per alcune pratiche e poi ha incontrato il presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori Paolo Sala.

I due avrebbero concordato la data di inizio incarico per il 4 febbraio. Toti si recherà alla Lilt di via Bosco due giorni a settimana, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 17.

Svolgerà mansioni di segreteria e reception: prenderà appuntamenti per le visite ma potrà anche dare una mano su promozione e comunicazione.

Su date e orari arriva però la smentita ufficiale dell’avvocato di Toti, Stefano Savi: “In merito alle notizie riportate da alcuni media circa la tempistica e le modalità di esecuzione dei lavori di pubblica utilità dell’ex Presidente della Regione Liguria, sia l’ufficio dell’Avv. Stefano Savi, legale di fiducia, sia l’entourage di Giovanni Toti smentiscono ogni fondamento delle stesse.

Non vi sono date concordate, né modalità di esecuzione, che saranno concordate, nella riservatezza e secondo le linee guide contenute nella pronucia del Gip, con il preposto ufficio dell’Uepe di Genova”.

Il punto è proprio questo: il giudice Matteo Buffoni nella sentenza aveva prescritto la massima riservatezza da parte del governatore e di tutte le altre figure coinvolte tanto che aveva anche stabilito che l’attività di “accompagnamento dei pazienti oncologici nei vari reparti del San Martino” possa cominciare solo dopo almeno un paio di mesi dall’inizio dei lavori “quando il clamore mediatico della vicenda giudiziaria sarà scemato”.