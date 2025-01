Torna il premio Andersen, al via il bando per il concorso letterario dedicato alle fiabe

Sestri Levante. Nato nel 1967, il Premio Andersen si inserisce tra gli appuntamenti letterari più longevi d’Italia e da 58 anni rappresenta un’occasione unica per illustratori, scrittori professionisti e soprattutto scrittori esordienti di cimentarsi nella realizzazione di una fiaba inedita a tema libero che possa trasportare i lettori in mondi straordinari offrendo nuovi modi di interpretare la realtà.

Dichiara Maura Caleffi, assessora ai Servizi sociali e alla Cultura del Comune di Sestri Levante: “L’aspetto più bello delle fiabe è che non hanno età. Siamo alla 58° Edizione del Premio Andersen e la voglia di leggere fiabe è sempre più viva che mai. Questo perché è un genere letterario universale che descrive la realtà delle cose in maniera semplice. I bambini, ma non solo loro, ricavano dalle fiabe modelli che possono utilizzare nelle varie esperienze di vita che andranno ad affrontare. Le fiabe inoltre insegnano a comprendere i propri sentimenti e quelli altrui contribuendo alla formazione della personalità e forgiandola per il futuro. Invito tutti a cimentarsi nella scrittura ed entrare così nel meraviglioso e incantato universo della fantasia.”

Sei le categorie di partecipazione, ciascuna delle quali vedrà premiato un vincitore:

PICCINI (3-5 anni, elaborati di gruppo extrascolastico o di classe), BAMBINI (6-10 anni, individuale o in gruppo extrascolastico o di classe), RAGAZZI (11-17 anni, individuale o in gruppo extrascolastico o di classe), ADULTI (da 18 anni, solo individuale), FIABA STRANIERA (tra i 3 e i 99 anni, sarà necessario essere madrelingua in inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, cinese e russo, le fiabe potranno essere scritte o illustrate, realizzate in gruppo o individualmente), ILLUSTRATORI (da 16 anni, individuale o in gruppo solo extrascolastico, la fiaba potrà essere in forma di albo illustrato o di fumetto).

Novità di questa 58° edizione la categoria di partecipazione Fiaba Straniera che oltre al premio in denaro offrirà ai vincitori la possibilità di soggiornare un weekend a Sestri Levante. Inoltre per il primo anno, la giuria proclamerà il Premio alla carriera ad uno scrittore del panorama letterario italiano.

Qualunque sia la categoria a cui si appartiene, l’opera partecipante dovrà essere: una fiaba inedita, mai veicolata sul web e che non risulti già premiata in altri concorsi o inviata ad altri concorsi concomitanti con il 58° Premio Andersen–Baia delle Favole. Le opere potranno essere inviate solo tramite il sito www.andersensestri.it seguendo le istruzioni in esso riportate. A conferma dell’avvenuta ricezione delle fiabe inviate i partecipanti riceveranno una mail automatica.

Una giuria formata da professionisti del mondo della cultura, del giornalismo, della letteratura e della graphic novel provvederà a esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti designando infine i vincitori. Questi, saranno proclamati ufficialmente con un appuntamento a loro dedicato ossia la giornata di Premiazione, che avrà luogo la prima settimana di giugno durante l’Andersen Festival.

Il termine per la presentazione delle opere è il 25 marzo 2025.

Sul sito www.andersensestri.it è possibile consultare e scaricare il bando, reperire tutte le informazioni dettagliate (FAQ) e i moduli di iscrizione.