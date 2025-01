Torna il corso di Ais Liguria per diventare sommelier: gli appuntamenti a Genova

Genova. Con l’inizio del nuovo anno ritorna puntuale l’appuntamento con i corsi di qualificazione professionale per sommelier di Ais, l’Associazione Italiana Sommelier della Liguria, in partenza a inizio febbraio nel capoluogo ligure.

Lunedì 3 febbraio 2025, all’NH Genova Centro (via Martin Piaggio 11), alle ore 16 e alle ore 20.30, è in programma il doppio appuntamento con l’open day di presentazione del nuovo corso di primo livello della delegazione Ais di Genova. Le lezioni, con orario sia pomeridiano che serale, inizieranno poi mercoledì 5 febbraio per concludersi il 31 marzo 2025. L’open day è a ingresso gratuito, mentre le iscrizioni al corso sono già disponibili online su https://www.aisliguria.it/corsi/128-corso-di-qualificazione-professionale-per-sommelier-1-livello-ge-serale-2025.html. , all’NH Genova Centro (via Martin Piaggio 11), alle ore 16 e alle ore 20.30, è in programma il doppio appuntamento con l’della delegazione Ais di Genova. Le lezioni, con orario sia pomeridiano che serale, inizieranno poi mercoledì 5 febbraio per concludersi il 31 marzo 2025. L’open day è a ingresso gratuito, mentre le iscrizioni al corso sono già disponibili online su https://www.aisliguria.it/corsi/127-corso-di-qualificazione-professionale-per-sommelier-1-livello-ge-pomeridiano-2025.html

I corsi di primo livello permettono di acquisire una conoscenza qualificata e riconosciuta della cultura enogastronomica nazionale e internazionale. «La formazione e l’aggiornamento nel nostro mestiere sono fondamentali e i nostri corsi sono il cuore pulsante dell’associazione – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – ogni anno dedichiamo alla nostra didattica una grande attenzione e cura. I corsi di primo livello approfondiscono nozioni che rappresentano le basi della professionalità del sommelier».

I corsi per sommelier di Ais Liguria trasformano la passione per il vino in una vera e propria professione e rappresentano una reale opportunità occupazionale: «nella strutture ricettive liguri c’è forte carenza di personale qualificato – continua Rezzano – Il corso da sommelier è sempre più visto dai giovani come un’opportunità di crescita e una possibilità di occupazione futura».

Tra gli argomenti affrontati nel percorso di primo livello la figura e le funzioni del sommelier, la viticoltura, l’enologia in relazione alla produzione e alle componenti del vino e la tecnica di degustazione, con un esame gusto-olfattivo; tra i prodotti degustati spumanti, vini passiti, di vendemmia tardiva, muffati e liquorosi, ma anche birra, distillati e liquori. Inclusa una visita in cantina