Tentata rapina a Principe, due uomini aggrediti a bottigliate in faccia per un borsello

Genova. Tentata rapina a Genova nella notte di Capodanno. È successo in via Fanti d’Italia, nei pressi della stazione Principe, intorno all’una e mezza.

Vittime dell’episodio due uomini che stavano camminando per strada quando sono stati aggrediti da due cittadini tunisini di 18 e 26 anni. Uno dei malviventi ha raccolto da un cestino dell’immondizia il vetro di una bottiglia e, con l’obiettivo di strappargli via il borsello, ha colpito al volto uno dei passanti facendolo sanguinare.

I rapinatori però non sono riusciti nel loro intento e così sono scappati via. Poco dopo sono saliti su un bus confondendosi tra la folla di ritorno dai festeggiamenti. Nel frattempo i due malcapitati hanno chiamato il 112 e le volanti della polizia si sono messe alla ricerca dei tunisini.

I due sono stati individuati dopo una ventina di minuti in via Buozzi. Per questo non è scattato l’arresto ma sono stati denunciati entrambi in stato di libertà per tentata rapina in concorso.