Subacquea, weekend di crescita per l’USS Dario Gonzatti

Genova. Gli sportivi subacquei della Unione Sportivi Subacquei Dario Gonzatti sugli scudi negli ultimi due weekend sportivi.

Si è partiti con un triplice impegno il 19 gennaio con gli atleti del pinnato in gara a Torino, nel campionato regionale open, e a Camaiore, nel memorial D’Alessandro. Buone le prestazioni a Torino, dove in vasca olimpica hanno ottenuto i tempi di qualificazione per i campionati italiani prossimi Flavia Larosa, Christian e Alessandro Rinaldo Marco Ferlin e Nicholas Crivelli.

Da incorniciare a Camaiore la prova di Cristina Francone che ha stabilito due nuovi record italiani master in vasca corta, 44″57 nei 100 monopinna 21″75 nei 50 mono, 24″86 nei 50 pinne e 51″01 nei 100 pinne. Sempre il 19, in contemporanea con le gare di pinnato, a Udine impegnati anche gli apneisti per il Trofeo Dolomite organizzato, dalla Bolzano Sub. Anche qui, risultati di rilievo e in particolare Damiano Zornetta ha ottenuto il primo posto nella gara di dinamica bi-pinne.

Nel fine settimana successivo, domenica 26 gennaio, di scena nuovamente i nuotatori pinnati a Lignano Sabbiadoro, con Cristina Francone, al trofeo Forum Iulii. Cristina ha bissato le sue prestazioni della settimana precedente e ha stabilito altri due nuovi record italiani, questa volta in vasca da 50 m olimpica, nei 50 monopinna e nei 100 monopinna.

Nella stessa occasione, sono scesi in gara anche gli apneisti. Damiano Zornetta si conferma a distanza di una settimana con un argento (185 m) dietro solo al suo compagno di colori Martino Valsangiacomo (oro con 208 metri). Bene anche il settore femminile dove Violante Giuntini ottiene l’argento sempre nella dinamica a pinne con una prestazione tecnica di rilevo (131.5 metri).