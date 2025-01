Stupro sulla nave, il pm: “La ragazza non ha mentito”. In aula gli amici di lei, depistati dagli imputati

Genova. Il sostituto procuratore Federico Panichi ha chiesto l’archiviazione dall’accusa di calunnia per la studentessa romana 19enne, violentata a bordo della nave Msc Seaside a maggio. “Nessun prova che la ragazza abbia detto il falso” scrive il pm nel documento inviato alle parti. Ora sarà il gip a decidere mentre è il corso il processo contro i tre presunti stupratori.

Uno degli imputati ribadisce: “Primo rapporto fu consenziente”

Nell’ultima udienza che si è tenuta martedì a parlare in aula è stato proprio uno degli imputati, quello che accusa la ragazza di averlo calunniato perché – sostiene il francese – il primo rapporto sarebbe stato consenziente. E davanti ai giudici ha continuato a ribadire la sua verità. Gli altri due giovani accusati dello stupro di gruppo saranno interrogati il prossimo 11 febbraio.

I compagni di classe “depistati” e aggrediti mentre cercavano l’amica

In udienza sono stati ascoltati anche due amici della studentessa. Uno è il ragazzo che aveva visto l’amica andare via “insieme al francese con i capelli rossi”. Non vedendola tornare subito aveva cominciato a preoccuparsi. Aveva chiesto agli altri due imputati dove fosse la loro cabina e loro l’avevano depistato, indicando tutt’altra zona della nave. Il ragazzo aveva bussato ma alla porta aveva trovato persone che nulla avevano a che fare con la vicenda. Era stata poi la stessa vittima, più tardi e sotto choc, a indicare agli amici dove era avvenuto lo stupro e chi erano i responsabili.

E su questo punto un’altra ragazza ha ribadito ai giudici quanto aveva già raccontato agli investigatori della squadra mobile vale a dire di essere stata aggredita e strattonata da due degli imputati quando erano andati a bussare alla loro cabina: uno dei due l’aveva presa per il collo, l’altro l’aveva spinta via fino a farla sbattere contro il corrimano.

Nella scorsa udienza era stata ascolta una studentessa di una scuola di Messina: anche con lei uno degli imputati avrebbe provato ad adottare la stessa tecnica di invitarla in cabina per fare due chiacchiere e bere qualcosa. Lei tuttavia, appena lui l’aveva baciata era scappata e aveva avvertito un professore.