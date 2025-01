Sanità, a gennaio continuano le aperture straordinarie degli studi medici nel weekend

Genova. Anche nei weekend di gennaio saranno replicate le aperture straordinarie di studi medici sul territorio e nelle sedi dei distretti. Lo ha annunciato oggi l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò rispondendo a un’interrogazione del Pd in consiglio regionale e lo ha confermato la direzione socio-sanitaria della Asl 3 genovese. L’elenco verrà pubblicato nei prossimi giorni a questo link.

Dalla loro inaugurazione a inizio dicembre sono stati 3.341 gli accessi registrati dagli influenza point in tutta la Liguria. Segno che il piano di alleggerimento dei pronto soccorso nei giorni festivi ha funzionato, secondo la giunta Bucci, anche se non è riuscito a evitare il pesante sovraffollamento delle strutture nei giorni dopo Capodanno, complice anche un’esplosione delle sindromi influenzali pressoché unica in Italia. E dato che la settimana prossima è previsto il picco nella nostra regione, la prima mossa è prolungare le misure che tentano di intercettare i casi di bassa complessità per evitare che intasino gli ospedali.

Nicolò ha ribadito che in prospettiva si punterà sulle convenzioni con le Rsa per attivare una serie di posti letto destinati ad accogliere gli anziani in fase post-acuta: “Ogni pronto soccorso deve avere un numero predefinito di una cinquantina di letti, in modo da generare un turnover che possa garantire il flusso di pazienti”.

Ad aggravare la situazione negli scorsi giorni è stata anche la carenza di personale a copertura dei turni di guardia medica ed è anche per questo che la Regione, in attesa delle nuove case di comunità, vuole spingere gli ambulatori a bassa complessità come quello dell’ospedale Gallino di Pontedecimo: “Una struttura splendida, attrezzatissima, con un livello importante di personale medico e infermieristico, ma i cittadini devono sapere che è pronta a curare i codici bianchi e verdi”, commenta l’assessore.