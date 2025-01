San Siro di Struppa, la protesta dei residenti per la strada lasciata a metà: “Tagliati fuori dai soccorsi”

Genova. Circa un centinaio di cittadini, divisi in una trentina di famiglie, da tempo aspettano che le proprie case possano essere raggiunte da una strada, una strada iniziata a costruire ma che è rimasta a metà, in attesa di una soluzione promessa da anni. Stiamo parlando della nuova strada di via alla Chiesa di San Siro di Struppa, pensata per collegare le case sparse della zona alla viabilità urbana, garantendo in questo modo, oltre alla comodità, anche la viabilità di eventuali mezzi di soccorso: “Il problema sono le ambulanze che non passano. O meglio, passano solo quelle piccole, quando sono disponibili. Nonostante il lavoro encomiabile dei militi delle pubbliche assistenze, siamo in balia della sorte. L’anno scorso un ragazzo con la gamba rotta è stato trasportato in carriola fino alla strada carrabile, in precedenza una mamma aveva portato in braccio la figlia bisognosa di aiuto per decine di metri. Per non parlare dei mezzi dei vigili del fuoco, che in caso di necessità non possono arrivare dalle nostre case se non con mezzi ridotti”.

A parlare è Fabio Mazzarello, residente e promotore del comitato “Vogliamo la strada“, nato in questi mesi per portare avanti questa vertenza: “In caso di necessità per arrivare alle nostra case con un mezzo, piccolo, bisogna attraversare parte del tracciato dell’Acquedotto Storico, cosa che diventa un problema di sicurezza nostra e della stessa antica infrastruttura. E poi giustamente in questi anni il condotto è diventato molto frequentato da escursionisti e turisti, cosa positiva ma che crea congestione e incompatibilità”.

Nei fatti, dopo la realizzazione del primo tratto, la costruzione della strada si è interrotta a circa metà del tracciato, diventando un parcheggio “informale”. A fermare le ruspe il diniego di un residente di vendere un suo terreno interessato dai lavori. Da qui era nata una nuova progettazione preliminare che aveva by passato il problema, tanto che il progetto era stato inserito nel piano triennale dei lavori pubblici del Comune di Genova. Un inserimento rivelatosi momentaneo e poi depennato negli aggiornamenti del documento.

“L’anno scorso abbiamo fatto un sopralluogo – spiega il presidente di Municipio IV Media Val Bisagno, Maurizio Uremassi – non ci siamo dimenticati, il municipio ha votato all’unanimità per il completamento dell’opera e la perseguiremo. Il fatto che si stato tolto dal piano triennale non dipende dal municipio ma da i conti che fa l’amministrazione civica in base a necessità, dotazione finanziaria e imprevisti”.

Di parere diverso l’opposizione in municipio: “A quasi due anni dall’approvazione unanime della mozione per il prolungamento di Via alla Chiesa di San Siro di Struppa, avvenuta nel settembre 2022, i cittadini della Media Valbisagno si trovano ancora una volta a fare i conti con promesse non mantenute – commentano Passadore (Pd) e Venturini (Linea Condivisa) – Nonostante l’impegno formale assunto dal Consiglio Municipale, ad oggi nulla è stato fatto per portare avanti il progetto tanto atteso. Questa inerzia è inaccettabile”.

L’attesa, quella degli abitanti di San Siro, probabilmente è destinata a prolungarsi ancora con l’imminente tornata elettorale che decreterà la prossima amministrazione comunale e municipale. “Chiediamo di non essere dimenticati – conclude Mazzarello – in poche settimane il nostro comitato ha registrato decine di adesioni anche da parte di non residenti, ma di persone che amano e frequentano questo territorio. Di fatto serve davvero poco alla conclusione di questa odissea, speriamo solo che non venga a mancare la volontà politica di venire incontro ai cittadini“.