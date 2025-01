Stefano Sibilla riconfermato presidente della Consulta Permanente per l’Edilizia della Provincia di Genova

Genova. In occasione dell’ultima assemblea la Consulta Permanente per l’Edilizia della Provincia di Genova ha riconfermato, all’unanimità, l’architetto Stefano Sibilla come presidente dell’associazione per il biennio 2025-2026.

La Consulta Permanente per l’Edilizia è l’associazione che unisce, a livello provinciale, ordini professionali, associazioni datoriali e professionali del comparto economico edilizio e immobiliare con gli obiettivi di promuovere un confronto strutturato e aperto tra gli associati sui temi dell’urbanistica, dell’edilizia e dello sviluppo urbano per offrire sempre un’analisi attenta delle dinamiche del mercato immobiliare e, soprattutto, concordare un’azione comune verso enti e autorità competenti, con dibattiti di qualità e proposte presentate per migliorare i piani urbanistici, i regolamenti e le norme comunali della città di Genova e alle iniziative legislative regionali.

Nel precedente biennio di presidenza dell’architetto Sibilla sono state molte le iniziative portate a termine, anche grazie al costante confronto con l’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Genova: dalla modifica delle norme generali del PUC, alle linee guida del Paesaggio Rurale, alle osservazioni al REC di Genova, alle proposte di miglioramento del decoro urbano e alle linee guida per il fotovoltaico.

Semplificazione, lavoro, ambiente e qualità della vita sono stati i principi cardine dell’azione della Consulta le cui nuove sfide per il prossimo biennio sono ambiziose: “guidare” la stesura del nuovo Piano Urbanistico Comunale, attualmente in fase di avvio, ed estendere l’attività al confronto con le principali Amministrazioni che governano il territorio.

Stefano Sibilla, classe 1966, architetto e progettista, è socio fondatore e amministratore della SIBILLASSOCIATI srl, società di Architettura, Urbanistica, Ingegneria e Ambiente fondata nel 2005 quale evoluzione dello Storico Studio Sibilla Associati. Consulente delle più importanti multinazionali italiane, è stato vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Genova e presidente della relativa Commissione Urbanistica, del CdA di Capitalimpresa Spa e della A.S.D. Sportiva Sturla. È membro della giunta esecutiva del C.N.E.T.O. e del direttivo del Di.De. Distretto del Design di Genova. Da novembre 2022 è Presidente della Consulta Permanente per l’edilizia della Provincia di Genova.

La Consulta Permanente per l’Edilizia è stata costituita nel 1992 dai soci fondatori: Ordine degli Architetti di Genova, Ance Genova, Collegio dei Geometri della provincia di Genova e Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova. Dalla sua costituzione, nel corso del tempo, si sono uniti altri ordini professionali e associazioni di categoria: Confindustria Genova, Ordine dei Geologi, Ordine dei Periti Industriali, APE Confedilizia, Confartigianato, CNA, UPPI, FIAIP.