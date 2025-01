Starlink potrebbe sbarcare in Liguria, allo studio un bando per la connessione in mare

Genova. Il sistema Starlink di Elon Musk per l’accesso a Internet via satellite potrebbe raggiungere anche la Liguria. Mentre la Lombardia è stata apripista in Italia con un bando che potrebbe sancire la prima commessa di SpaceX nel nostro Paese, la giunta Bucci sta lavorando a qualcosa di simile per garantire la connessione alle imbarcazioni da diporto che si allontanano dalla costa.

“Oltre 6 miglia dalla costa non c’è più segnale e le comunicazioni avvengono su altri canali – spiega il governatore Marco Bucci, notoriamente un esperto velista -. La copertura satellitare sarebbe un’ottima cosa per la navigazione da diporto. Stiamo già lavorando su questo insieme a Università e Capitaneria”. Del resto Starlink viene usato già oggi sulle navi da crociera che solcano il Mediterraneo, come la nuovissima Costa Toscana.

La Lombardia ha aperto proprio in questi giorni il bando di gara per l’accesso al web via satellite. Tecnicamente si parla di “reti space-based per la fornitura di capacità di backhauling satellitare in sinergia con quelle terrestri nelle aree a difficile connettività”. Il progetto è finanziato con 5 milioni di euro dal Dipartimento per la trasformazione digitale del Governo e ulteriori 1,5 milioni dalla Regione.

Ovviamente la Liguria ha un enorme interesse in questa partita: estendere finalmente la banda larga a tutte le aree dell’entroterra che faticano ad essere raggiunte dalle reti in fibra ottica. “Sarebbe tutto più semplice – commenta Bucci -. Su questo si deve intervenire a livello nazionale, ma potremmo anche farlo noi, vedremo”.

Tasselli di un mosaico ben più ampio, quello della trattativa tra il governo Meloni e la società di Elon Musk per un accordo sulla fornitura di servizi di telecomunicazione sicuri all’Italia. La premier ha smentito ufficialmente la firma di un contratto (secondo indiscrezioni sarebbe stato un quinquennale da 1,5 miliardi), ma il tema è realmente sul tavolo e agita da giorni la politica nazionale.