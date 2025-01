Nuovo stadio Ferraris, in Comune vertice tra Genoa, Samp e Cds Holding

Genova. E’ fissato per le 16.30 di oggi, giovedì 23 gennaio, a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, l’incontro tra Genoa, Sampdoria e Cds, passaggio che potrebbe essere cruciale per finalizzare il progetto di restyling dello stadio Ferraris di Marassi.

L’incontro è stato voluto dal vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, aperto sostenitore dell’operazione che vedrebbe Cds – già attore della riqualificazione dell’area della Fiera con il Watetrfront Levante – coinvolgere le due società sportive. All’appuntamento non ci sarà invece l’ex sindaco e presidente della Regione Marco Bucci, impegnato a Roma per la conferenza Stato-Regioni.

Interpellato sulla questione lunedì, in occasione della presentazione di Liguria regione dello sport, Piciocchi aveva dichiarato: “Lo stadio Ferraris? Siamo a buon punto, i rapporti tra le società di calcio e il promotore Cds proseguono e si stanno intensificando. Spero di poter presentare presto l’ipotesi di lavoro con tempi certi per la città. Per noi lo stadio è anche una grande riqualificazione di Marassi. L’invito che rivolgo a tutti è pensare in grande, deve diventare un landmark della nostra città. Mi impegno a comunicare i passi avanti, sarà una svolta sicuramente”.

Nessun accenno all’incontro, rimasto top secret fino alle ultime ore. Ma dopo un iniziale imbarazzo quando nell’ottobre scorso Cds Holding, a sorpresa, presentò una proposta al Comune (l’unica, inizialmente, accanto a quella del Genoa) a oggi sembra esserci, almeno sulla carta, un’unità di intenti per rendere lo storico impianto al passo coi tempi e soprattutto dotato degli standard necessari per ospitare una partita degli Europei 2032.

Il restyling dello Stadio Ferraris: una storia iniziata nel 2009

La questione del restyling del Ferraris, impianto che proprio ieri ha compiuto 114 anni, è annosa. Se ne parla, in maniera più o meno concreta, da 15 anni: era il 2009 quando la fondazione Genoa con il progetto dello studio Burlando propose un disegno di nuovo Marassi, poi rilanciato nel 2013 senza però alcun seguito. L’amministrazione Bucci, nel secondo mandato, ha lavorato con più decisione e dialogato con le società Genoa e Samp per arrivare a un risultato e ha lanciato la call per le eventuali proposte di acquisto.

A settembre Genoa e Sampdoria danno insieme vita a una società “Genova Stadium”, proprio per presentare una proposta condivisa. Ma quel percorso non porta da nessuna parte. Il 16 ottobre, giorno di scadenza della call, al Comune arrivano due proposte.

Una è del Genoa, da solo. L’altra è appunto quella di Cds Holding, non vincolante, per l’acquisto per 14,5 milioni di euro. Da capire come potrebbero essere coinvolte le società Genoa e Sampdoria, che potrebbero dare vita a una newco e contribuire economicamente alla ristrutturazione e/o pagare un canone per l’utilizzo dell’impianto. L’obiettivo dei privati è arrivare a un contratto vincolante entro brevissimo tempo.

La progettazione e realizzazione del restyling, ad ogni modo, dovrebbe passare attraverso una procedura a evidenza pubblica il più possibile trasparente – passaggio auspicato dallo stesso patron di Cds, Massimo Moretti – per partire con i lavori in modo da consegnare il nuovo Ferraris a Natale 2028, “il tutto consentendo alle due squadre di giocare sempre, o quasi sempre, le loro partite nell’impianto”, aveva sottolineato l’imprenditore in un’intervista a Genova24.

Nei piani di Cds il progetto per i nuovo stadio Ferraris comprenderebbe anche il piazzale antistante l’impianto e la possibilità di adattare la struttura a ospitare grandi eventi e concerti internazionali.

Nelle passate settimane sia il Comune sia Cds hanno chiarito che le immagini del futuro Ferraris fatte circolare in questi mesi (tra cui quella che vedete in apertura dell’articolo), legate a un vecchio progetto dello studio Boeri di Milano, non corrisponderanno necessariamente al nuovo stadio, per cui anche il design sarà condiviso con società e amministrazione.