Sputi e insulti alla titolare di un bar perché non gli serve da bere: 44enne in manette

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato lunedì pomeriggio un cittadino marocchino di 44 anni per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo per danneggiamento e sanzionandolo per ubriachezza.

Gli agenti di una volante del Commissariato di Cornigliano sono intervenuti in soccorso della titolare di un bar di via Cantore per una persona molesta all’interno dell’esercizio. L’uomo, ubriaco, è entrato e quando la titolare ha rifiutato di servirgli un super alcolico l’ha offesa sputando per terra e sui generi alimentari, rivolgendosi in maniera aggressiva e volgare contro tutti gli avventori, tra cui alcuni minorenni.

A quel punto sono arrivati gli agenti che hanno cercato di placare la sua furia accompagnandolo all’esterno del locale, ma il 44enne ha reagito a calci e pugni. I poliziotti sono riusciti a farlo salire in macchina, dove ha continuato a sferrare colpi, e lo hanno poi portato in questura. Arrestato, è stato processato per direttissima in mattinata.