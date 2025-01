Balneari, sospesa la quota minima di spiagge libere in Liguria: “Così tutti i Comuni potranno fare le gare”

Genova. Viene sospeso fino al 30 dicembre 2027 l’obbligo per i Comuni liguri di avere una percentuale minima di spiagge libere e libere attrezzate pari al 40% del fronte mare totale. È quanto prevede uno degli emendamenti in materia di demanio marittimo, portato in aula dal capogruppo di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi e approvato oggi in Consiglio regionale nelle cornice del ddl omnibus proposto dalla giunta Bucci, che di fatto estende la proroga già varata dalla giunta Toti per il 2024.

“L’obiettivo – spiega la giunta in una nota – è quello di semplificare e rendere più efficiente il sistema delle concessioni demaniali marittime consentendo a tutti i Comuni di procedere con le gare“. La legge, infatti, stabilisce che il Comune non possa rilasciare nuove concessioni demaniali se non rispetta la percentuale minima di spiagge libere. Il nuovo provvedimento, sospendendo questa norma, non va a toccare “i rapporti percentuali del fronte totale delle aree balneabili libere e libere attrezzate come risultante dal vigente progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime”, quindi non cambia la situazione di fatto. La novità non riguarda il Comune di Genova, che rispetta di misura la quota minima ed è già partito con le procedure di evidenza pubblica.

“Regione Liguria ha fatto e sta facendo tanto per le spiagge libere e lo ha fatto seguendo quanto atteso e auspicato dai sindaci del territorio, così come dalle associazioni di categoria. Vogliamo però fare in modo che tutti i Comuni della Liguria possano partecipare a quelle evidenze pubbliche e al riordino che il Governo ha previsto entro il 30 settembre 2027 – dichiara l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola -. Condivido il lavoro fatto dal collega Invernizzi, portato avanti con assoluta chiarezza e con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei Comuni”.

Secondo i documenti prodotti dalla Regione, sul totale dei 63 comuni costieri liguri sono 21 (un terzo) quelli che non rispettano la percentuale minima del 40%, altri 4 non hanno fornito i dati o non hanno un Pud. La Liguria nel complesso si attesta al 46,87%. La maggior parte delle località “privatizzate” è nel Savonese: solo Albenga, Bergeggi, Savona e Vado Ligure superano (di poco) la soglia di legge e la provincia si ferma al 29,33%. Anche Genova è formalmente in regola col 54,35% di spiagge libere o libere attrezzate, dato rispecchiato da quello provinciale (54,31%).

“È vero che ci sono Comuni che non hanno la quota del 40% di spiaggia libera come previsto dalla legge, però è necessario andare a capirne il motivo – replica Scajola -. Io censuro chi non vuole applicare la quota e non intende mettersi in linea con quanto previsto, ma dobbiamo renderci conto che il territorio, soprattutto negli ultimi anni, ha subito delle violente mareggiate. La difesa della costa è un tema centrale sul quale Regione Liguria sta investendo, ma servirebbero ulteriori fondi perché alcuni Comuni non raggiungono la quota del 40% non per volontà, ma per effettiva problematicità. Quindi perché escluderli dalle gare?”.

Un ulteriore emendamento dispone che la Regione non debba più rilasciare il nullaosta per le concessioni dei Comuni, tranne quelle che prevedono impianti di difficile rimozione: “Otteniamo una significativa semplificazione – prosegue l’assessore regionale Scajola-. I Comuni dovevano mandare alla Regione la richiesta di nulla osta per concessioni sopra i sei anni, noi lo abbiamo tolto. Riteniamo che quanto può essere fatto da un Comune, non debba essere rifatto, come doppione, dalla Regione, che deve invece occuparsi della programmazione”.

“In questi anni la legge regionale – precisa Invernizzi – ha svolto un ruolo importante, ma oggi, di fronte alle modifiche introdotte dal decreto legge 131/2024, è necessario un aggiornamento. Le nuove disposizioni nazionali, che allungano la validità delle concessioni demaniali fino al 30 settembre 2027, ci chiedono di adattarci per garantire che i nostri territori siano in linea con il panorama normativo nazionale, evitando disallineamenti che potrebbero solo creare confusione e incertezze. Una regolamentazione più flessibile e in sintonia con le esigenze locali è ora necessaria, e dobbiamo dare la possibilità ai Comuni di operare con maggiore libertà, pur mantenendo l’equilibrio tra sviluppo turistico e salvaguardia del patrimonio naturale”.

“Questa riforma ci chiede di dare ai Comuni, i veri interlocutori con il territorio, la piena responsabilità nella gestione delle concessioni e di snellire la procedura di assegnazione. La Bolkestein – prosegue Invernizzi – non ha tenuto conto delle specificità di ciascuno degli Stati membri: in questa fase transitoria abbiamo il dovere di mettere Comuni e imprese nelle migliori condizioni di poter garantire i servizi, in una Regione a vocazione turistica come la Liguria”, conclude il Consigliere di Fratelli d’Italia.

“È sempre la stessa storia, la destra e i loro amici trattano le spiagge come fossero cosa loro, e pazienza se si tratta di un bene pubblico. Insieme all’associazione Mare Libero, con cui collaboriamo da tempo, continueremo a impegnarci fino a quando non raggiungeremo almeno il 50% di spiagge libere su tutto il territorio italiano. Perché le spiagge sono un bene comune – critica Selena Candia, capogruppo di Avs in Regione -. L’approvazione del nuovo emendamento da parte del centrodestra è l’ennesimo schiaffo a chi auspica un aumento delle spiagge libere, ora che finalmente qualche Comune sta andando a gara. Anche nei Comuni dove la percentuale di stabilimenti privati è ben oltre il massimo del 60% previsto dalla legge regionale non cambierà nulla”.

“Tutto questo è inaccettabile. Ed è ancora più inaccettabile che questa proposta sia stata portata in aula dal consigliere Invernizzi che ha parenti stretti possessori di uno stabilimento balneare in uno dei Comuni con meno spiagge libere in Liguria, Alassio. La spiaggia è un bene comune e coi nuovi bandi si poteva arrivare almeno al 40% di arenile libero. Bisogna tutelare i cittadini che non possono permettersi l’accesso alle spiagge private e coloro che, per scelta, vogliono andare al mare senza pagare – prosegue Candia -. Nella scorsa legislatura abbiamo chiesto più volte alla Regione di approvare linee guida per far partire i bandi per le nuove concessioni aiutando così i comuni e chi investe sulla nostra costa, senza ottenere risposta. La proroga fatta dal governo delle attuali concessioni al 2027 è stata giudicata illegittima sia dal Consiglio di Stato che dal Tar della Liguria, bisogna andare a bando e subito”.

“Così facendo si crea una diseguaglianza, sia per i cittadini residenti in comuni diversi della nostra Regione, con alcuni che avranno meno di altri la possibilità di fruire di spiagge libere, sia tra gli imprenditori balneari attivi in comuni diversi, divisi tra quelli che andranno a gara e quelli che non riterranno di andare a gara se non prima di avere adeguato le percentuali alla legge regionale – denuncia Roberto Arboscello, consigliere del Pd -. Tutto questo si sarebbe potuto evitare se la giunta Bucci non avesse deciso di entrare inutilmente a gamba tesa su un tema così complesso. Ancora una volta il centrodestra ha preferito una scorciatoia per evitare il confronto. Sarebbe stato più utile e rispettoso affrontare il tema in maniera più organica e avviare una discussione in Consiglio regionale sul riordino del comparto per contribuire a garantire sia il diritto di chi ha investito negli anni nell’attività balneare sia il diritto dei cittadini di fruire gratuitamente di spiagge libere”.