Spedizione punitiva in un bar a Cogoleto con un 53enne finito in rianimazione: due arresti

Genova. Ieri, i carabinieri della Compagnia di Arenzano hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare (una in carcere e l’altra ai domiciliari) a carico di uomini ritenuti responsabili, di una violenta e brutale aggressione, avvenuta il 5 luglio in un bar di Cogoleto fra gli avventori del locale che stavano guardando una partita degli Europei.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma e dalla Procura, i due che hanno 45 e 53 anni avrebbero accuratamente preparato ed organizzato una “spedizione punitiva”, a seguito di un affronto, per futili motivi, perpetrato da un uomo, un 53enne nei confronti di una ragazza del luogo, un diverbio di poco conto secondo quanto ricostruito.

La vittima era stata ricoverata in codice rosso in rianimazione, in pericolo di vita. L’attività investigativa dei militari si è svolta principalmente grazie all’audizione dei numerosi testimoni presenti all’aggressione, alle attività tecniche ed alle analisi dei filmati di videosorveglianza, che hanno consentito di individuare gli autori del reato.

A finire in carcere il 45enne, originario di Alessandria, mentre il 53enne è finito ai domiciliari. Indagato a piede libero un terzo uomo, di 28 anni.