Spaccio di droga davanti a due poliziotti fuori servizio, arrestata 49enne

Genova. Una genovese di 49 anni è stata arrestata con l’accusa di spaccio dalla polizia dopo essere stata sorpresa da due poliziotti fuori servizio a vendere una dose di droga a un cliente.

È successo mercoledì pomeriggio in via Voltri. I due agenti hanno notato la 49enne uscire di casa e dirigersi verso un uomo fermo vicino a una scalinata. Quando si è avvicinata gli ha consegnato qualcosa. A quel punto i poliziotti sono intervenuti, si sono qualificati e hanno chiesto cosa ci fosse nel pacchetto, scoprendo che conteneva hashish.

I poliziotti hanno poi chiesto l’intervento del team cinofilo, e con l’aiuto dei cani Leone e Costantin hanno perquisito l’appartamento della donna trovando altri 15 grammi di derivati della cannabis e materiale da confezionamento. In un cassetto anche quasi 1.000 euro in contanti. Per la donna, arrestata, la direttissima in mattinata.