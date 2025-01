Ancora un arresto per le ‘spaccate’ con il tombino in centro storico

Genova. Era già in carcere per reati simili, ma ora è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare per altre ‘spaccate’ tutte eseguite con la modalità del tombino.

A finire nei guai un 36enne genovese. Mercoledì i poliziotti del Commissariato Centro, a seguito di una lunga e complessa attività investigativa, hanno arrestato l’uomo attribuendogli la commissione delle numerose spaccate con l’uso di un tombino, avvenute nei mesi scorsi in centro storico.

In particolare il 36enne aveva commesso quattro furti in vari esercizi commerciali in Calata Cattaneo, due in piazza Piccapietra e uno in corso Europa, utilizzando sempre lo stesso metodo “del tombino” lanciato contro la vetrina dei locali.

La polizia scientifica aveva rilevato le impronte digitali che, insieme alle immagini delle telecamere esaminate dagli agenti hanno permesso di attribuire senza dubbio la responsabilità all’indagato.

Nei giorni scorsi anche i carabinieri grazie a un’ordinanza di custodia cautelare hanno eseguito diversi arresti per ‘spaccate con il tombino’ messe a segno tra il centro storico, Sestri ponente ed Arenzano