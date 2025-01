Doppia “spaccata” in via Sestri, ladro arrestato grazie a un residente

Genova. Doppia “spaccata” in via Sestri la notte scorsa, ma questa volta il responsabile è stato intercettato e arrestato anche grazie all’intervento di un residente della zona.

La segnalazione al 112 è arrivata intorno alle 23.30 di venerdì era, una chiamata in cui un uomo ha riferito di avere sentito un forte rumore di vetri infranti provenire dalla strada e di avere visto un uomo vicino a una vetrina con una spranga in mano.

La sala operativa ha inviato sul posto le volanti del commissariato di Cornigliano, che hanno individuato due negozi con vetrine distrutte e una sbarra di ferro a terra. Poco distante è stato rintracciato il presunto autore del furto, con le mani insanguinate, probabilmente ferite provocate mentre afferrava la merce dalle vetrine.

L’uomo, identificato in un 26enne, aveva con sé due paia di scarpe e un iPhone che ha sostenuto di avere trovato nella spazzatura. Le scarpe sono però state riconosciute dai proprietari dei negozi danneggiati, mentre sull’iPhone le indagini sono ancora in corso. Il 26enne è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione. In mattinata la direttissima.

Due giorni fa a finire in manette per una “spaccata” messa a segno con la tecnica del tombino era stato un 29enne cittadino algerino, che aveva sfondato la vetrata di una galleria d’arte di piazza Cattaneo, in centro storico, e si era poi introdotto all’interno per cercare di rubare.