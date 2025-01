Spaccata in via di Canneto il Curto, ladro bloccato grazie alle telecamere

Genova. Spaccata nella notte in via di Canneto il Curto, nel punto vendita take-away di Ugo. Stavolta però il ladro è stato intercettato, bloccato e denunciato.

L’allarme è scattato intorno alle 4.45 della notte tra domenica e lunedì. Grazie alle telecamere esterne gli agenti della centrale operativa hanno potuto osservare il ladro spaccare la vetrina, entrare nel locale e passare la merce al complice per poi fuggire a piedi.

Poco dopo aver diramato la descrizione dei presunti autori del furto, un equipaggio del commissariato San Fruttuoso ha intercettato uno dei due in via Pré. Il giovane, identificato in un 25enne, è stato bloccato e poi denunciato. Indagini in corso per risalire anche al complice.