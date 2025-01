Sampierdarena, spaccata al ristorante: un passante filma il ladro e lo fa fermare

Genova. Spaccata in un ristorante di Sampierdarena la notte scorsa. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno subito chiamato il 112, filmando anche il responsabile e consentendo ai poliziotti di individuarlo e bloccarlo.

Si tratta di un uomo di 25 anni, che è stato poi denunciato per furto aggravato. Il giovane ha preso di mira una trattoria di via Sampierdarena, rompendo il pannello sotto la vetrata del ristorante e rubando il denaro dal registratore di cassa.

La persona che aveva chiamato il 112, ancora sul posto, ha mostrato il video agli agenti ed è subito stata diffusa la descrizione dell’uomo. Poco dopo è stato rintracciato in via Sampierdarena, e aveva con sé diverse banconote che per numero e taglio erano identiche a quelle sottratte dalla cassa.

È stato quindi accompagnato negli uffici della questura e denunciato.