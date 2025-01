Genova. Ancora un arresto per una “spaccata” in un negozio con la tecnica del tombino. Stavolta a finire in manette è stato un 29enne cittadino algerino, che ha sfondato la vetrata di una galleria d’arte di piazza Cattaneo, in centro storico, e si è poi introdotto all’interno per cercare di rubare.

A dare l’allarme, intorno alle 3 della notte scorsa, sono stati i residenti della zona, allarmati dal rumore di vetri infranti. La sala operativa della questura ha inviato sul posto le volanti e una volta arrivati i poliziotti hanno subito capito cosa era accaduto. Sono entrati nella galleria, e all’interno hanno trovato l’uomo nascosto dietro alcuni scaffali.

Dopo l’identificazione, l’uomo è stato portato in questura. Nel frattempo gli agenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza scoprendo che non aveva agito da solo, ma con altre due persone scappate prima dell’arrivo delle volanti.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è risultato in possesso di una macchina fotografica rubata proprio nel negozio. Il 29enne era già sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, ed è stato processato per direttissima in mattinata. Proseguono invece le indagini per rintracciare i complici.

Nell’ultimo anno le spaccate si sono moltiplicate in tutta la città, tanto da far pensare a una vera e propria banda che agisce, in piccoli gruppi da due-tre persone, in modo organizzato e coordinato. Sulle decine di episodi – inizialmente concentrati in centro storico, poi arrivati anche negli altri quartieri cittadini – indagano sia polizia sia carabinieri.