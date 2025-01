Ancora una spaccata alla friggitoria San Giorgio, due colpi in otto mesi: “Altro che ‘Genova meravigliosa’”

Genova. Hanno ripreso a lavorare dopo poche ore, decisi a sfruttare gli ultimi giorni di vacanze natalizie e la presenza dei turisti, ma per i gestori della friggitoria San Giorgio l’anno nuovo si è aperto nel peggiore dei modi. L’attività è stata infatti oggetto di una “spaccata” nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, seconda volta che viene presa di mira in questo modo.

“Con amarezza e rabbia, denunciamo l’ennesimo atto di vandalismo contro la nostra friggitoria – hanno scritto i titolari sui social – Ancora una volta, la nostra attività è stata colpita, come tante altre in città. È inaccettabile continuare a vedere una Genova fatta di delinquenza, sporcizia e insicurezza”.

Nella foto condivisa su Facebook si nota la vetrina della friggitoria, che affaccia su piazza Caricamento, infranta. Si tratta, come detto, del secondo furto di questo genere che l’attività subisce: ad aprile scorso un ladro aveva infranto la stessa vetrata ed era entrato mettendo a soqquadro i locali e fuggendo con circa 3.500 euro in contanti. Questa volta non è chiaro quanto abbiano sottratto, ma l’amarezza è tanta, non solo per il furto e il danno, ma anche per la recidività.

“Questa realtà non rispecchia l’immagine di una ‘Genova meravigliosa’ di cui molti parlano – concludono i titolari – Noi, cittadini e lavoratori, meritiamo una città, vivibile e rispettosa di chi la abita. È ora di cambiare davvero. Basta subire”.

Nell’ultimo anno le spaccate si sono moltiplicate in tutta la città, tanto da far pensare a una vera e propria banda che agisce, in piccoli gruppi da due-tre persone, in modo organizzato e coordinato. Sulle decine di episodi – inizialmente concentrati in centro storico, poi arrivati anche negli altri quartieri cittadini – indagano sia polizia sia carabinieri.