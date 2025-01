Solidarietà, il Winter PArk dona 4335 euro al Gaslini di Genova

Genova. Un luna park simbolo delle festività natalizie genovesi che, anche nel 2025, conferma una particolare attenzione alla solidarietà. Ieri, giovedì 16 gennaio 2025, i gestori del Winter Park Genova hanno consegnato una donazione di 4335 euro all’Istituto Giannina Gaslini tramite la sua fondazione di partecipazione Gaslininsieme, raccolti dal ricavato dell’evento dedicato a comunità e minori con situazioni di fragilità, personale o di famiglia.

Quest’ultima iniziativa si è tenuta giovedì 9 gennaio 2025 e ha visto gli operatori delle più di 100 attrazioni del luna park donare biglietti scontati alla Comunità Diocesana e ad altre comunità di prima e seconda accoglienza come Campetto, Terra, Cas San Benigno, Tuin, Samarcanda, Oblò, Cea Coopsse e Tabit. Il ricavato di questi accessi calmierati è stato di 4335 euro, importo che è stato interamente donato all’Istituto Giannina Gaslini di Genova tramite la sua fondazione di partecipazione Gaslininsieme. «Il Winter Park e il mondo dello spettacolo viaggiante – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – hanno sempre avuto un occhio di riguardo all’inclusione e alla solidarietà. Per questo cerchiamo sempre di aiutare concretamente chi è in difficoltà ed è un grande piacere notare come, anno dopo anno, riusciamo a coinvolgere sempre più persone. Come dimostrano l’iniziativa di giovedì 9 gennaio 2025, che ha registrato circa 900 presenze (quasi il doppio dell’anno scorso), e la mattinata di venerdì 3 gennaio 2025, in cui abbiamo aperto le nostre attrazioni gratuitamente ed esclusivamente per più di 4500 persone con disabilità».

Il Winter Park Genova è aperto venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2025 dalle 15 alle 24, mentre domenica 19 gennaio dalle 10.30 alle 24. Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio sono inoltre previsti i saldi, con sconti a discrezione del singolo operatore che partono dal 20%. Da lunedì 13 a giovedì 16 gennaio è chiuso. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.