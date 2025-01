Skymetro, indagini “urgenti” davanti all’istituto Firpo. Ma dal Mit arriva la proroga di sei mesi

Genova. “Indagini urgenti” per lo Skymetro: è quello che dice il cartello a corredo dei lavori partiti da qualche giorno di fronte all’istituto Firpo-Buonarroti, la scuola superiore di Marassi che vede incrociarsi il proprio destino con quello della metropolitana sopraelevata voluta dalla giunta Bucci-Piciocchi nonostante tutte le difficoltà incontrate finora. Urgenza, quella dichiarata sul mini-cantiere, che potrebbe attenuarsi grazie al nuovo aiuto promesso da Roma per scongiurare ancora una volta la revoca dei finanziamenti.

Quelli avviati alla confluenza tra via Bobbio e via Monnet, a circa 30 metri dal lato nord dell’edificio scolastico, sono carotaggi, cioè sondaggi del terreno necessari per capire dove fondare i piloni del futuro Skymetro. La posizione suggerisce una possibile novità nello sviluppo del tracciato, con l’attraversamento della piastra sul Bisagno spostato più a nord per non interferire in alcun modo con la zona filtro dello stadio Ferraris. In questo modo, però, i treni passerebbero a pochi metri dalle finestre dell’istituto, una soluzione che potrebbe risultare incompatibile coi requisiti fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che deve ancora fornire il proprio parere sull’opera, non vincolante ma nemmeno trascurabile.

Dato che i sondaggi sono ancora in corso, risulta chiaro che il progetto definitivo sia ancora in alto mare. E in effetti l’assessore De Fornari, intervenuto durante l’ultima commissione in Municipio Bassa Valbisagno, aveva detto che sarebbe stato pronto “nelle prossime settimane”. E aveva già indicato settembre 2025 come traguardo realistico per l’aggiudicazione della gara per la realizzazione dello Skymetro, dando per scontato che sarebbe arrivato un differimento rispetto all’attuale scadenza fissata a giugno.

Infatti, come confermano fonti vicine al Mit, il nuovo decreto – che riguarda anche altre opere tra cui la metropolitana di Torino – ha già ricevuto l’intesa in Conferenza unificata e dovrebbe concludere il suo iter nelle prossime settimane. Nel nuovo provvedimento il termine per l’affidamento verrà spostato a dicembre 2025 e di conseguenza la fine lavori slitterà a giugno 2030 (inizialmente doveva essere 2027).

Qualche mese in più, quindi, per superare il nuovo scoglio in cui s’è incagliato lo Skymetro. Niente piloni nel torrente, niente smontaggio della piastra: l’unica soluzione è un ponte obliquo con punti d’appoggio da collocare in un complesso risiko urbanistico. De Fornari ha ribadito più volte che il progetto al quale stanno lavorando i tecnici non prevede la demolizione dell’istituto Firpo, e ha fatto intendere che si potrebbe trovare uno stratagemma per rendere compatibile il passaggio ravvicinato della metropolitana con l’attività didattica (un’ipotesi circolata da indiscrezioni, murare le finestre). D’altro canto, ha puntualizzato l’assessore, “non c’è la preclusione in termini generali a una rigenerazione dell’area” che preveda il trasferimento della scuola e anche del carcere, aprendo in tal caso una partita ancora più lunga e difficile.

Insomma, al momento tutto è possibile e l’unico dato stimabile con ragionevole certezza è che l’affaire Skymetro sarà soprattutto un problema della prossima giunta comunale. Prima che il Comune possa pubblicare il bando di gara bisogna attendere, nell’ordine, la fine della progettazione definitiva, l’ok del Consiglio superiore dei lavori pubblici (tutt’altro che scontato), la nuova Via regionale sulla variante che include anche la stazione “di testa” a Sant’Agata e la chiusura della conferenza dei servizi: con le elezioni in programma a maggio, è probabile che tutto finisca rimandato all’estate. Sul piatto ci sono 398 milioni di euro, peraltro insufficienti per raggiungere Molassana, che difficilmente potranno rimanere a Genova in caso di rinuncia.

Nel frattempo, a pochi metri di distanza, è partito un altro cantiere, quello per trasformare l’ormai ex parcheggio d’interscambio Amt di via Angeli del Fango in una rimessa a cielo aperto per gli autobus che dovranno abbandonare la rimessa Gavette oggetto di ricostruzione nell’ambito del progetto degli assi di forza. Sul lato nord è stato abbassato il marciapiede in modo da consentire l’entrata e l’uscita dei mezzi che stazioneranno sul piazzale. Le prove di carico per verificare la tenuta della copertura sono state effettuate negli scorsi mesi.