Sicurezza sul lavoro, Natale (Pd): “Assunti solo 61 tecnici Psal, la giunta dà risposte insufficienti”

Genova. “A una reale emergenza che è quella degli infortuni sul lavoro, la Regione Liguria non dà le risposte che servirebbero“. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale dopo la risposta in aula alla sua interrogazione su personale Psal.

“Nel 2024 incontrando i sindacati il centrodestra aveva detto che l’anno precedente avevano assunto 72 tecnici Psal. Bugia smascherata già a marzo 2024, quando, rispondendo a una mia interrogazione la giunta chiarì come nessun tecnico era stato assunto nel 2023. Avevamo assistito alla solita fiera dei farò, sarà, si assumerà. Oggi, a distanza di più di un anno e di tanti incidenti sui luoghi di lavoro, seguiti tutti da impegni solenni da parte delle istituzioni, nel fare di tutto per mettere fine a questa strage, rispondendo alla mia interrogazione, l’assessore Nicolò ha fatto emergere come nemmeno quanto sarebbe dovuto accadere nel 2023 ad oggi si è verificato. Le 61 assunzioni di cui ha parlato l’assessore sono palesemente inferiori rispetto alle 72 annunciate, senza tener presente che in questi due anni altro personale è andato in pensione e non è stato sostituito”.

“Ancora una volta alla prova dei fatti la giunta è bocciata, molto lontano dalla sufficienza. Serve uno scatto in avanti, serve assumere personale per valorizzare quella P di Psal che è la Prevenzione. Con questo numero di assunti non si può dare un contributo tangibile per la lotta agli incidenti sul lavoro, servono ulteriori assunzioni. Diversamente siamo sempre fermi alle chiacchiere, di cui questa giunta è maestra indiscussa”, conclude Natale.