Sicurezza, al Campasso nessuna discarica: dopo la foto denuncia dei residenti le verifiche della polizia locale

Genova. Nessun ingresso forzato all’interno di un cantiere e nessun abbandono di rifiuti, o detriti a Capasso. Dopo poche ore di indagini, la Polizia Locale ha rintracciato il furgone che nella giornata di ieri aveva depositato materiale edile all’interno di un cantiere dell’ex mercato ovoavicolo al Campasso: si tratta di un mezzo appartenente ad una ditta in sub appalto che, in maniera legittima, è risultato avere diritto ad entrare all’interno dell’ex mercato ovoavicolo di Campasso, per eseguire lavori regolarmente subappaltati.

Nella giornata di ieri, a seguito di alcune segnalazioni arrivate all’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambiono, anche da parte di esponenti politici e del Municipio II, sono partite le indagini della Polizia Locale, mentre alcuni organi di stampa pubblicavano le foto dell’autista del furgone che rimuoveva le transenne per entrare in cantiere, denunciandone poi l’abbandono di detriti.

Dopo poche ore e dopo aver visionato le immagini di alcune telecamere di sicurezza installate nei paraggi, la Polizia Locale è riuscita ad individuare il furgone e a tracciarne i percorsi, ed ha scoperto che si tratta del mezzo di una ditta che ha lavorato, fino ad ora, in sub appalto per la ristrutturazione dell’ex mercato del pollame e che ieri si era recato in cantiere per scaricare e riporre ordinatamente nel piazzale alcune attrezzature, tra cui anche ponteggi, richiudendo poi il varco di accesso. Non si è trattato, quindi, di nessuna operazione illecita e non c’è stato alcun abbandono di rifiuti.