Sestri ponente, sabato apertura straordinaria del park di piazza Oriani per il Trovatore

Genova. Sabato 25 gennaio, in occasione della rappresentazione “Il Trovatore”, di Giuseppe Verdi, a cura di Aps Voz Y Alma con l’orchestra della Filarmonica Sestrese, in programma al Teatro Verdi di Sestri Ponente, il parcheggio interrato in piazza Oriani resterà aperto e a disposizione del pubblico.

Si tratta di una delle aperture straordinarie rese possibili dal dialogo intrapreso dall’Amministrazione comunale con il gestore, per trovare una soluzione all’annoso problema della chiusura serale del parcheggio di piazza Oriani, in occasione degli spettacoli in teatro.

L’obiettivo, come ha ribadito l’assessore alla Cultura di Genova Lorenza Rosso, durante la Commissione sul Teatro Verdi, che si è svolta questo pomeriggio a Palazzo Tursi- Albini, è riuscire a trovare una soluzione che sia permanente: «Manteniamo l’impegno per l’apertura del parcheggio interrato di piazza Oriani in concomitanza degli spettacoli del teatro Verdi il sabato sera- dichiara l’assessore Rosso- In occasione de ‘Il Trovatore’, quindi, in programma il prossimo 25 gennaio, il parcheggio di fronte al Teatro Verdi, rimarrà aperto fino alle ore 24. Colgo l’occasione per invitare tutti coloro che lo desiderano a raggiungere il teatro con la propria autovettura, perché troveranno il parcheggio a disposizione».