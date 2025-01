Sestri Levante, ok al progetto per migliorare l’accessibilità del percorso pedonale dalla stazione al MuSel

Sestri Levante. L’Amministrazione Solinas ha approvato il progetto esecutivo per migliorare l’accessibilità di un percorso pedonale di rilevante interesse turistico. L’itinerario collega la stazione ferroviaria al centro cittadino, attraversa il lungomare e il centro storico, e conduce a Palazzo Fascie Rossi, sede del MuSel – Museo Archeologico e della Città, oltre che della Biblioteca Comunale.

“Questo intervento ha tratto ispirazione dal lavoro svolto nell’ambito del Progetto Erasmus “How special are your needs? Can we help? STEAM FOR INCLUSION”, un’iniziativa volta a promuovere l’inclusione e la valorizzazione delle esigenze speciali che ha visto tra i partner l’IIS De Ambrosis-Natta di Sestri Levante, insieme a numerose istituzioni scolastiche e accademiche di diversi paesi europei e in cui il Comune di Sestri Levante ha partecipato in qualità di partner della rete”, spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Maura Caleffi.

Tra le realtà europee che hanno preso parte al progetto VTI Veurne (Veurne, Belgio – istituto tecnico e professionale), 1st Highschool of Alexandroupolis (Alexandroupoli, Grecia – liceo generale), Jämtlands Gymnasium Wargentin (Östersund, Svezia – istituto socio-pedagogico), Escola Artistica do Conservatório de Música do Porto (Oporto, Portogallo), Agrupamento de Escolas “Eugenio de Andrade” (Oporto, Portogallo), Agrupamento de Escolas “Rodrigues de Freitas” (Oporto, Portogallo – istituti scolastici per studenti sordomuti e ciechi), e SGGOS Ljubljana (Lubiana, Slovenia – istituto tecnico-professionale).

Il percorso, già mappato e consultabile online sulla piattaforma RouteYou, sarà ulteriormente valorizzato grazie all’installazione di cartelli informativi in formato Braille e con QR code. Questi cartelli saranno posizionati in punti strategici come l’ingresso del Museo Archeologico della Città in Corso Colombo e presso il Polo Archeominerario di Castiglione Chiavarese, in località Masso.

La realizzazione del progetto prevede una spesa complessiva di 100 mila euro, di cui 50 mila euro finanziati attraverso il bando FUNT della Regione Liguria, con risorse messe a disposizione dal Ministero per il Turismo. Un’ulteriore quota di 7.253,04 euro, proveniente dal medesimo bando, è destinata al Comune di Moneglia per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

“Ritengo che l’esperienza che ha dato vita a questa idea di intervento sia stata davvero significativa, in particolare per i molti ragazzi che vi hanno partecipato con grande impegno, dedicandosi alla progettazione di soluzioni accessibili a tutti. Un progetto che ha valorizzato le loro competenze e la loro visione del mondo, arricchita dalla prospettiva di chi vive con capacità motorie o sensoriali ridotte – aggiunge ancora l’assessore Caleffi -. Il progetto rappresenta un passo significativo verso un turismo sempre più inclusivo, valorizzando l’offerta culturale e paesaggistica del territorio e garantendo l’accessibilità a tutti. Grazie alla collaborazione tra istituzioni locali, scuole e partner internazionali, Sestri Levante si conferma un esempio virtuoso di integrazione e innovazione”, conclude.