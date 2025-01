Da Sestri Levante alla provincia di Cuneo, la triste fine del globicefalo spiaggiato

Genova. Da Sestri Levante a Ceresola d’Alba, in provincia di Cuneo: si è chiusa così la triste storia del globicefalo ritrovato spiaggiato a Borgo Rena. Il cetaceo è rimasto sulla battigia per un mese, in un rimpallo di responsabilità e burocrazia, sino a quando il sindaco di Sestri Levante non ha deciso di farsi carico delle spese di rimozione, trasporto e incenerimento della carcassa.

L’animale era stato avvistato e segnalato da un turista ai carabinieri forestali. Da prassi era stato informato il Comune, poi l’Asl 4 e la Locamare di Riva Trigoso, ma nessuno aveva preso in carico il caso o sembrava comunque in grado di fornire una soluzione alla rimozione.

Alla fine il sindaco Francesco Solinas ha chiesto l’intervento di una ditta di Casarza Ligure affinché prendesse il globicefalo morto con una gru e lo trasportasse poi a una ditta di Albisola. Da lì è stato portato a un inceneritore dedicato di Ceresola d’Alba, dove è stato cremato.

Non è chiaro che cosa abbia ucciso l’animale. Il globicefalo, chiamato anche delfino pilota o balena pilota, è un cetaceo comune nel mar Ligure: nell’agosto del 2023 si era verificato uno straordinario avvistamento di ben 150 esemplari al largo di Andora.