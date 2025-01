Servizio Civile, 10 posti alla Croce Bianca Genovese: “Vivi un anno da protagonista”

Genova. Si rinnova anche per il 2025-2026 il bando per operatori del Servizio Civile Universale, un progetto finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio.

Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

Per il 2025 sono disponibili più di 62.500 posti per operatori volontari, in Italia e all’estero, in quasi 2500 progetti. La Croce Bianca Genovese quest’anno ha a disposizione 10 posti, nell’ambito del progetto ANPAS “We reSCUe: Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria”.

“Possono candidarsi ragazze e ragazzi (cittadini italiani residenti in Italia o all’estero oppure cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) tra i 18 e i 28 anni compiuti – si legge nella nota stampa inviata dall’ufficio stampa della Croce Bianca – L’impegno richiesto, compatibile con esigenze di studio/lavoro, sarà di 25 ore settimanali, con un rimborso mensile di € 507,30 (compatibile con indennità di disoccupazione e RdC)”.

“Svolgere il Servizio Civile presso la Croce Bianca Genovese significa vivere un anno da protagonisti”, spiega Walter Carrubba, presidente della Pubblica Assistenza. “Fare del bene agli altri consente prima di tutto di fare del bene a se stessi, gettando anche le basi per il proprio futuro: molti dei nostri ex operatori hanno intrapreso carriere nel settore sanitario, senza dimenticare che il Servizio Civile consente di accedere alle riserve di posti nei concorsi pubblici e dà diritto ai crediti formativi. È davvero un’esperienza che può cambiare la vita.”

Per presentare la candidatura è necessario possedere lo Spid (è possibile richiederlo rapidamente online con la carta d’identità elettronica o presso i tantissimi sportelli abilitati per diversi operatori e in molti casi è gratuito); la richiesta va inoltrata esclusivamente online tramite il portale https://domandaonline.serviziocivile.it cercando il codice progetto PTCSU0005724010803NMTX e il codice sede 149109 corrispondente alla Croce Bianca Genovese.

Termine presentazione domande: ore 14.00 del 18 febbraio 2025.

Per maggiori informazioni si può consultare la scheda progetto: https://www.anpasnazionale.org/Allegati/Servizio-Civile/prg_finanziati/PRG_LIG_We_reSCUe_Genova_2024.pdf o scrivere a info@crocebianca.it. Sarà possibile anche essere aiutati nella compilazione rivolgendosi presso la sede di Piazza Palermo 25r.