Serie B, ecco le date di playoff e playout

Milano. L’assemblea di Lega B a Milano ha deliberato le date dei playoff e dei playout.

In apertura il presidente Paolo Bedin ha indicato le linee guida su cui intende fondare la sua governance: “Una lega forte, compatta e innovativa, aperta al dialogo con le altre leghe e con obiettivi chiari in tema di valorizzazione del prodotto, sostenibilità economico-finanziaria e creazione di valore economico. Per raggiungerli serve unità e coesione tra le associate e una struttura interna efficiente e competente che andremo a costruire. Oggi abbiamo respirato un clima di grande serenità, compattezza e concentrazione sui temi all’ordine del giorno, che fa ben sperare per il futuro”.

PLAYOFF

Turno preliminare (gara unica)

Giovedì 15 maggio 2025 (6a vs 7a)

Venerdì 16 maggio 2025 (5a vs 8a)

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 19 maggio 2025 (6a o 7a vs 3a)

Martedì 20 maggio 2025 (5a o 8a vs 4a)

Venerdì 23 maggio 2025 (3a vs 6a o 7a)

Sabato 24 maggio 2025 (4a vs 5a o 8a)

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 29 maggio 2025

Domenica 1° giugno 2025

PLAYOUT

Gara di andata

Sabato 17 maggio 2025 (17a vs 16a)

Gara di ritorno

Giovedì 22 maggio 2025 (16a vs 17a)

Aggiornata l’assemblea in tema di diritti tv, in particolare sulle continue interlocuzioni con gli operatori del settore e l’analisi legale del perimetro nel quale la Lega B può agire, con l’esame sui nuovi prodotti e l’esplorazione del mercato. È stato condotto anche un approfondimento su La B Channel e sul potenziale sviluppo futuro. Infine, il presidente Bedin ha fatto il punto della situazione sulla vendita dei diritti internazionali.

Informata, poi, l’Assemblea sul nuovo protocollo antidiscriminazione redatto in collaborazione con Aia e Osservatorio manifestazioni sportive e, inoltre, delle iniziative per il contrasto al razzismo portate avanti sui campi in queste giornate di campionato con Unar.