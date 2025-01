Genoa solidissimo, Lecce più propositivo ma non basta: 0 a 0 al Via del Mare tra rossoblù e salentini

Risultato: Lecce 0-0 Genoa

Al 94’ l’arbitro dice che può bastare così. Termina 0-0 un match molto equilibrato, una sfida in cui il Lecce ha cercato con insistenza la vittoria sbattendo sulla resistenza di un solidissimo Genoa.

Al 90’ Kasa spende un fallo venendo sanzionato.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

All’87’ il Genoa tenta un’ultima mossa inserendo il giovane Masini al posto di Thorsby.

All’83’ il Lecce tenta di risolvere l’impasse con un’altra doppia sostituzione: Rebic e il neo acquisto Karlsson rilevano Kristovic e Tete Morente.

Al 74’ Guilbert prima e Baschirotto poi (sul successivo calcio d’angolo) impensieriscono la retroguardia del Grifone che tuttavia, prima con la super chiusura di Vasquez e poi con l’intervento sicuro di Leali, riesce a resistere.

Al 72’ anche il Lecce di Giampaolo opta per operare qualche variazione: dentro Helgason e Pierotti al posto di Rafia e Gallo.

Al 70’ tra le file dei rossoblù è il momento di Zanoli: fuori Vitinha.

Al 66’ il Genoa prova a colpire in ripartenza con Kasa che cerca immediatamente Pinamonti il quale calcia dal limite dell’area: Falcone blocca in tuffo, torna a farsi vedere in progressione offensiva il Grifone.

Al 64’ Vieira nota la difficoltà dei suoi inserendo Kasa al posto di Badelj. Torna dunque a vedere il campo l’israeliano dopo averlo assaggiato nel settembre scorso nel match contro Juventus (allora il Genoa fu sconfitto a domicilio con il risultato di 0-3).

Al 55’ Guilbert trova un pallone illuminante per Dorgu il quale, a tu per tu con Leali, calcia a botta sicura trovando ancora una volta un intervento monumentale da parte dell’estremo difensore rossoblù: scricchiola ma resiste la retroguardia del Genoa, tuttavia ancora meglio il Lecce anche in questo avvio di secondo tempo.

Al 50’ nota tattica: Genoa con un simil 4-4-2 pronto a diventare 4-4-1-1 in fase di non possesso con Thorsby incaricato di agire come trade union tra i reparti. Ekhator e Vitinha schierati sulle fasce, saranno loro a dover guidare le ripartenze rossoblù.

Alle 16:07 prende il via la seconda frazione di gara. Nessun cambio tra le file del Lecce mentre il Genoa inserisce Ekhator al posto di Miretti, in estrema difficoltà durante i primi 45’.

Termina così 0-0 senza recupero nè ulteriori emozioni un primo tempo godibile, una prima frazione in cui le squadre in campo hanno confermato le proprie difficoltà realizzative non rinunciando però ad affrontarsi a viso aperto, senza esclusione di colpi.

Al 43’ incredibile al “Via del Mare”. Vitinha prima fa venire il mal di testa a Gallo saltandolo con un dribbling ubriacante, poi trova Thorsby servito a porta spalancata nel cuore dell’area piccola il quale però, clamorosamente, colpisce la traversa. Sul rimpallo arriva Pinamonti che, coordinandosi splendidamente, non va oltre il secondo legno nel giro di pochissimi secondi: increduli i giocatori in campo, non si sblocca il match a Lecce.

Al 38’ Gallo scappa ancora una volta sulla fascia confermandosi una vera e propria spina nel fianco per la difesa rossoblù non trovando però nessun compagno nel cuore dell’area di rigore del Genoa: ancora nulla di fatto per i padroni di casa, i quali però stanno mostrando qualcosa in più rispetto agli ospiti.

Al 29’ il Genoa prova a scuotersi ma è ancora il Lecce a rendersi maggiormente con Vasquez chiamato nuovamente a superarsi nel cuore dell’area di rigore sul tentativo a botta sicura di Rafia: pallone largo, ma altro brivido per il Grifone.

Al 22’ Kristovic si mette in proprio calciando dal limite dell’area: palo scheggiato a Leali battuto e altra clamorosa chance per i suoi, Genoa un po’ in difficoltà in questa fase.

Al 16’ Pinamonti si defila sulla fascia e cerca Thorsby nel cuore dell’area di rigore, ma Gallo ferma tutto impedendo al centrocampista (oggi adattato esterno) del Genoa di colpire a rete.

Al 13’ Dorgu arriva a rendersi pericolosissimo dalle parti di Leali con una conclusione violenta, ma l’estremo difensore del Genoa riesce a respingere in corner.

All’11’ Tete Morente, dopo essere stato liberato in maniera illuminante da Kristovic, cerca la porta con un diagonale insidioso: si immola Vasquez, il quale riesce a respingere di testa.

Al 9’ si segnala la presenza presso il “Via del Mare” di Dan Sucu, nuovo proprietario del Genoa. Inoltre risulta essere gremito il settore ospiti: l’amore per la squadra guidata da Patrick Vieira ha saputo ancora una volta vincere la distanza spingendo moltissimi tifosi del Grifone a mettersi in viaggio per sostenere da vicino la propria formazione del cuore.

Al 5’ le due squadre si studiano senza tuttavia riuscire ad affondare.

Nota tattica: Genoa in campo con il consueto 4-3-3 nonostante le scelte rese note nel momento in cui sono state divulgate le formazioni ufficiali potessero far pensare ad un Grifone ridisegnato con il 3-5-2. Ai lungodegenti rossoblù (Messias, Ekuban e Malinovskyi) si sono aggiunti Norton-Cuffy e Matturro. Recuperato invece Balotelli, il quale siede in panchina. In campo, tra i giocatori a cui è stato chiesto un sacrificio (considerando il fatto che siano stati schierati fuori ruolo) Miretti agirà come esterno d’attacco, mentre De Winter dovrà ricoprire il ruolo del terzino destro.

Alle 15:03 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Le formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto (C), Jean, Gallo, Coulibaly, Pierret, Rafia, Dorgu, Krstovic, Morente.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Rebić, Oudin, Helgason, Ramadani, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwiński, Karlsson, Hasa, Pierotti, Kaba.

Allenatore: Marco Giampaolo.

GENOA (4-3-3): Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Badelj (C), Thorsby, Miretti, Pinamonti, Vitinha.

A disposizione: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereira, Vogliacco, Sabelli, Ekhator, Marcandelli, Ankeye, Balotelli, Kasa, Zanoli, Melegoni, Masini.

Allenatore: Patrick Vieira.

Arbitro del match è il signor Livio Marinelli, appartenente alla sezione di Tivoli. Il direttore di gara sarà coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Alessio Berti e Domenico Fontemurato, in rappresentanza delle sezioni di Prato e di Roma 2. L’incarico di quarto ufficiale è stato conferito all’arbitro Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Come video ufficiali sono stati designati l’arbitro Maurizio Mariani, di Aprilia, insieme all’assistente Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia.

Presentazione

Lecce. Oggi pomeriggio presso il “Via del Mare” Lecce e Genoa si sfidano in occasione di uni dei match valevoli per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, dopo un buon avvio in seguito al cambio in panchina, nelle ultime cinque partite hanno rimediato tre sconfitte ed una sola vittoria. Il Grifone invece, galvanizzato dalla cura Vieira, ha perso una sola gara nelle ultime sei.