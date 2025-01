Segnaletica stradale, tutti gli interventi per rendere più sicura la viabilità a Recco

Recco. Proseguono i lavori di ammodernamento e manutenzione della segnaletica stradale a Recco, predisposti dall’Amministrazione Gandolfo e coordinati dal Comando di Polizia Locale.

“Questi interventi, portati a termine negli ultimi mesi, rientrano in un ampio programma di attività, che ci consentono di rendere la città più ordinata sotto il profilo della viabilità, per aumentare la sicurezza stradale di pedoni e automobilisti” spiega il sindaco Carlo Gandolfo.

Questi i lavori nel dettaglio: in via privata Gaggianego (int. con via Cavour), e in via L.M. Ansaldo (int. con via Milite Ignoto) è stata collocata la segnaletica inerente le limitazioni alla circolazione, disposte dal Settore Lavori Pubblici, mentre in Corso Garibaldi sono stati riordinati i segnali verticali all’intersezione con via Cavour. In via G.G. Rebora è stata istituita l’area di divieto di sosta all’altezza dei civici 3 e 5 (tratto curvilineo), per migliorare la fluidità della circolazione degli autobus. In via Polanesi, all’ingresso della strada che conduce al cimitero, sono stati collocati il segnale bifacciale di indicazione e il segnale di divieto di fermata e strada senza uscita.

In salita del Campetto, è stata posizionata segnaletica all’intersezione con via Polanesi. In viale Escrivà è stato ripristinato segnale di stallo riservato ai veicoli al servizio delle persone disabili, danneggiato.

Alla fine della rampa autostradale e in via Roma, all’altezza della passerella pedonale in ferro sono stati sostituiti i segnali di centro abitato ai confini del territorio, integrati con il pannello recante i riferimenti aggiornati relativi alla videosorveglianza. Inoltre in via Pisa e in via Fieschi è stata sistemata la segnaletica per migliorare la sicurezza della circolazione in corrispondenza delle isole ecologiche. Infine in via San Giovanni Battista sono stati completati i nuovi stalli moto longitudinali, all’altezza del civ. 33, in modo da razionalizzare gli spazi.