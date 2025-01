Secondo giorno della missione in Vietnam, Piciocchi: “Grande interesse per Genova”

Genova. Nel secondo giorno della missione in Vietnam, nella città di Ho Chi Minh, il sindaco facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, accompagnato dal console generale d’Italia Enrico Padula, è stato ricevuto nella sede dell’amministrazione metropolitana della città dal vicepresidente Vo Van Hoan. All’incontro erano presenti i massimi rappresentanti dell’amministrazione locale dei dipartimenti Trasporti e logistica, pianificazione Investimenti, Industria e commercio.

“Abbiamo riscontrato un grande interesse finalizzato a instaurare collaborazioni tra le nostre due città, negli ambiti della logistica e della portualità, ma anche del turismo, della cultura e dell’università – spiega il facente funzioni sindaco Piciocchi – Ho Chi Minh è un centro multidirezionale in forte espansione, da cui passa il 60% delle merci da e per il Vietnam e sta investendo molto sulle infrastrutture portuali, come principale porta di accesso per il sud est asiatico e da qui la crescente necessità di formazione nelle professioni del mare, della gestione portuale: ambiti questi su cui Genova, con il suo know how delle imprese del cluster marittimo, è vista decisamente come un punto di riferimento internazionale. Abbiamo ricevuto l’invito a una collaborazione in ambito museale, pensando anche a possibili sinergie con il Museo d’Arte Orientale Chiossone a Genova, e l’invito a partecipare alla Settimana annuale del Turismo, visto il crescente interesse verso l’Italia da parte dei flussi turistici vietnamiti. Già nelle prossime settimane, anche con il supporto del consolato generale, contiamo di concretizzare le prime collaborazioni sui temi comuni”.

I temi della logistica e delle nuove rotte commerciali sono stati al centro degli incontri con il management di Saigon Port e, a seguire, la visita allo scalo cargo dell’aeroporto di Ho Chi Minh con i rappresentanti di Spediporto e di Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. A seguire si è svolto l’incontro presso la City Cargo di Saigon con i vertici di SCSC, la società che gestisce i magazzini aeroportuali dello scalo. “Abbiamo dato – dichiara il direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta – la nostra piena disponibilità a ospitarli a Genova per testare la flessibilità e le capacità del nostro aeroporto visto che, tra l’altro, la società VLA gestisce una delle compagnie aeree più importanti del Vietnam”.

“Siamo rimasti folgorati – afferma il presidente Spediporto Andrea Giachero – dalle sinergie tra questo soggetto e VietJet Air, una compagnia che opera con voli charter su destinazioni infra asiatiche e regionali ma che si sta proponendo anche con rotte oltre il continente asiatico. Questa potrebbe essere davvero una grande opportunità per Genova, tanto che verranno a visitarla tra giugno e luglio per verificare dal vivo le potenzialità commerciali dell’aeroporto Cristoforo Colombo”.