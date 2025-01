Scuole, il punto sui lavori di ristrutturazione negli istituti di Marassi e San Fruttuoso

Genova. Periodo di manutenzioni ordinarie e straordinarie per le scuole del Municipio Bassa Valbisagno. Gli interventi più importanti riguardano la Papa Giovanni XXIII di piazza Galileo Ferraris, che da tempo aveva bisogno di una corposa ristrutturazione, e l’asilo Rondine di piazza Solari dove sono in corso lavori finanziati dal Pnrr per 2,7 milioni di euro.

“Il patrimonio scolastico anche è oggetto di molti e importanti interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, siano essi interventi di grande rilevanza economica o siano di piccola entità hanno tutti impatto sulla vita e attività didattica di chi studia e lavora in questo ambito – ricordano il presidente del municipio Angelo Guidi e il consigliere delegato alle scuole Massimo Ghiglia – anche se non sono mai quanti ne vorremmo vedere realizzati ed ovviamente in tempi rapidi per creare meno disagio possibile”.

Alla Papa Giovanni XXIII si è provveduto al rifacimento della facciata principale con ripristino porzioni d’intonaco, rifacimento dei cornicioni marcapiano e delle relative impermeabilizzazioni e rifacimento parapetto di copertura (questo intervento è stato realizzato dalla direzione Manutenzione e verde pubblico in accordo con la Soprintendenza). È stata impermeabilizzata la copertura lato levante, sono stati ripristinati i soffitti con infiltrazioni e sono stati tinteggiati i locali dall’area tecnica del Municipio.

Per evitare interferenze con le attività scolastiche il ponteggio è stato montato nel periodo di fermo natalizio. “Credo sia importante ricordare che attualmente non risultano esserci locali interdetti alla fruizione degli alunni e nel periodo dei lavori le limitazioni al passaggio hanno interessato esclusivamente il tratto di scala, lato levante, fra il terzo e quarto piano. Il transito in sicurezza è sempre stato garantito dalla scala lato ponente (peraltro normalmente utilizzata dagli studenti per raggiungere le aule al quarto piano)”, precisa il consigliere delegato alle scuole Massimo Ghiglia.

Per il rifacimento dei terrazzi della scuola sono disponibili 250mila euro nel piano triennale dei lavori pubblici. I locali sottostanti non presentano infiltrazioni, ma “l’intervento risulta necessario per la fruizione in totale sicurezza degli spazi. La criticità principale è presente sulla pavimentazione del terrazzo lato levante – spiega Ghiglia -. Per sopperire a tale problematica si sta realizzando una sorta di percorso, con materiale antitrauma, che consentirà di utilizzare in sicurezza tale spazio con finalità di orto didattico”.

Durante questo periodo proseguono anche i lavori iniziati alla fine di novembre del 2023 presso l’asilo Rondine di piazza Solari, che riguardano il rifacimento delle coperture e dei terrazzi, la realizzazione del vano ascensore ed opere strutturali connesse, un nuovo impianto antincendio, il rinforzo strutturale dei pilastri interni, il passaggio di cavi per nuovi impianti, la distribuzione interna con nuove tramezze per la realizzazione di servizi igienici per diverse tipologie di utenti previste in un asilo (adulti, lattanti, divezzi e semidivezzi), le deviazioni di distribuzione dell’impianto di riscaldamento ed infine nuovi tralicci antisismici. Il termine è previsto come da programma a settembre 2025.

Alla scuola XII Ottobre in via Galeazzo 26 sono state sostituite 26 finestre per un totale di circa 72 metri quadrati e 15 tapparelle per circa 45 metri quadrati, intervento che ha subito un ritardo perché era inizialmente inserito in un programma più ampio di efficientamento energetico con fondi europei, ma poi, dopo forti e pressanti richieste del Municipio III Bassa Val Bisagno, è stato realizzato dal Comune di Genova con risorse proprie.

Altri lavori sono stati realizzati sull’impianto di riscaldamento della scuola Borsi in via Fratelli Cervi, oltre alle le tinteggiature della scuola Marconi in piazza Martinez.