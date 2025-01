Scuola, al via il 3 febbraio il bando per le borse di studio 2024/2025

Liguria. Apre lunedì 3 febbraio il bando di Regione Liguria per l’erogazione di borse di studio – voucher destinate agli studenti iscritti alle scuole superiori nell’anno scolastico 2024/2025, finalizzate a sostenere l’acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto e l’accesso a beni e servizi di natura culturale. Lo stanziamento ministeriale previsto per la Liguria è di 907mila euro.

“L’anno scorso, grazie alla distribuzione delle risorse decisa da Regione Liguria, il valore unitario della borsa è arrivato a 316 euro per ogni studente, garantendo un aiuto concreto a oltre tremila famiglie – spiega l’assessore regionale alla Scuola Simona Ferro. – La misura, che ha come obiettivo primario il contrasto della dispersione scolastica, si affianca a una serie di provvedimenti regionali a garanzia del diritto allo studio per migliaia di ragazzi liguri, come i contributi destinati agli alunni delle scuole medie e superiori, pubbliche e paritarie, e le borse di studio universitarie”.

La Regione ha definito gli stessi criteri dell’anno scolastico precedente per l’erogazione del beneficio: l’importo minimo della borsa di studio è pari a 150 euro, mentre il limite massimo ISEE è pari a 15.748,78 euro. Qualora gli studenti inseriti nella graduatoria siano tutti beneficiari dell’importo minimo della borsa di studio, il valore di ogni borsa sarà riproporzionato, in uguale misura, sino ad un massimo di 500 euro.

La ricezione e la gestione delle domande, con la formulazione della relativa graduatoria, è affidata ad Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento. Il bando è già stato comunicato da Regione Liguria agli Istituti scolastici per la trasmissione agli studenti ed è disponibile sui siti web www.regione.liguria.it e www.aliseo.liguria.it. La domanda è esclusivamente on line e deve essere compilata collegandosi al sito di Aliseo www.aliseo.liguria.it a partire da lunedì 3 febbraio ed entro e non oltre le ore 12 di lunedì 24 marzo 2025.