A giudizio i tifosi arrestati per gli scontri pre derby: in tre chiedono la messa alla prova

Genova, E’ stata rinviata al prossimo 9 maggio l’udienza davanti al giudice Giorgio Morando per i 5 tifosi (due sampdoriani e tre genoani) arrestati dopo il derby dello scorso 25 settembre e accusati di aver partecipato agli scontri prima del match.

I reati contestati ai cinque, arrestati ‘in differita’ dalla Digos e scarcerati dopo l’udienza di convalida, sono a vaio titolo rissa, resistenza e minaccia a pubblico Ufficiale, travisamento in occasione di pubbliche manifestazioni, possesso di artifizi pirotecnici in occasioni di manifestazioni sportive, e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Il giudice ha disposto nel frattempo un alleggerimento delle misure cautelari per tutti, a cominciare da due ultrà (un sampdoriano e un genoano) che erano fino ad oggi ai domiciliari.

Per tutti e cinque (assistiti dagli avvocati Raffaele Caruso, Pietro Bogliolo, Matteo Carpi e Fabio Strada) resta un obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria. Tre i tifosi che hanno chiesto la messa alla prova, gli altri due saranno giudicati con rito abbreviato.

Ieri intanto davanti al gip Filippo Pisaturo si è tenuta l’udienza, per l’aggressione in un bar di Nervi ai danni di un ultrà genoano da parte di quattro tifosi della Sampdoria. Anche in questo caso nella prossima udienza, fissata per il 6 maggio, i tifosi (assistiti dagli avvocati Matteo Carpi e Pietro Bogliolo) dovrebbe essere accolta la richiesta di messa alla prova per alcuni di loro, gli altri saranno processati in abbreviato.