Scolmatore del Bisagno, sopralluogo di Bucci in cantiere: “La talpa arrivi il prima possibile”

Genova. Si è svolto nel primo pomeriggio il sopralluogo del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, commissario di governo per le opere contro il dissesto idrogeologico, e dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone nell’area dello scavo per la realizzazione dello scolmatore del Bisagno.

Dopo la contestazione formale al consorzio appaltatore da parte della struttura commissariale del ritardo per l’arrivo della Tmb, la cosiddetta talpa, oggi il presidente Bucci e l’assessore Giampedrone hanno voluto fare un sopralluogo in cantiere, incontrando anche i vertici dell’azienda.

A fronte, infatti, di un’iniziale previsione di arrivo della talpa entro metà gennaio, il Consorzio ha comunicato l’arrivo sotto la Lanterna il prossimo 10 febbraio, a bordo della nave partita lo scorso 21 novembre dal porto di Shanghai.

Il presidente Bucci e l’assessore hanno esortato l’appaltatore ad adottare ogni misura utile a consentire l’arrivo del macchinario nel più breve tempo possibile. Insieme alla talpa arriveranno a Genova anche 12 tecnici cinesi della ditta costruttrice che supervisioneranno per alcuni mesi le fasi sia di montaggio sia di messa in funzione per lo scavo meccanizzato.