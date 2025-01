Scolmatore del Bisagno, la talpa ancora in alto mare: arrivo posticipato di un mese. “Sarà applicata la penale”

Genova. Doveva arrivare in posto nei prossimi giorni, ma il suo attracco alle banchine genovesi è stato posticipato, aggiungendo nuovi ritardi per il prosieguo dell’opera. Stiamo parlando della nave partita da Shanghai lo scorso 21 novembre con in stiva la super talpa destinata a scavare la galleria dello scolmatore del Bisagno, il cui arrivo è stato quindi rimandato praticamente di un mese, esattamente al prossimo 9 febbraio.

Un aggiornamento che quindi comporterà ulteriori ritardi per un’opera, quello dello scolmatore, che in questi anni ha già subito diversi “stop and go”. Per questo motivo Giacomo Giampedrone, quale soggetto attuatore della struttura regionale, ha scritto una lettera formale di contestazione per gli “‘intollerabili disagi alla corretta esecuzione del progetto” a cui seguirà l’applicazione della relativa penale.

Nella lettera, si evidenzia la ‘criticità del ritardo’, su cui hanno inciso fortemente anche le due interdittive antimafia a carico del Consorzio, esortando l’appaltatore ‘ad adottare ogni misura utile a consentire la fornitura del macchinario in cantiere nel più breve tempo possibile, ivi inclusa la modifica della rotta di navigazione attuata dal trasportatore per anticipare lo sbarco a Genova’.

Nel documento si ‘intima all’appaltatore di fornire entro e non oltre il 15 gennaio un formale aggiornamento e impegno’ relativamente ad alcune precise scadenze: conferma della data di arrivo della nave nel porto di Genova, data di completamento scarico del materiale in banchina, data di inizio e fine trasporto del materiale in cantiere, data di inizio e fine montaggio della Tbm e data di avvio della macchina. Tutti passaggi necessari per iniziare a lavorare con questo importante e c complesso macchinario il cui utilizzo era stato introdotto proprio per recuperare i ritardi già accumulati all’epoca, vale a dire nel 2022, anno in cui iniziò l’iter di approvazione della variante. Insieme alla talpa arriveranno a Genova dalla Cina anche 12 tecnici della ditta costruttrice che supervisioneranno per alcuni mesi le fasi sia di montaggio sia di messa in funzione per lo scavo meccanizzato.