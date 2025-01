Sci, la ligure Greta Angelini pronta per i Giochi Mondiali Universitari invernali di Torino

Savona. La giovane sciatrice ligure Greta Angelini, classe 2003, parteciperà i Giochi Mondiali Universitari FISU che si terranno a Torino questo gennaio.

Greta, ex alunna del Liceo Scientifico “Suore della Neve” di Pegli, frequenta attualmente il terzo anno della Facoltà di Economia e Management all’Università della Valle d’Aosta. La sua carriera sportiva, iniziata in tenera età, è già ricca di successi: medaglia d’oro agli italiani Aspiranti in discesa libera e osservata nazionale di Ski Cross, discipline in cui gareggerà durante l’evento torinese. Tra le altre sue imprese si contano il debutto in Coppa Europa a soli 16 anni e numerosi piazzamenti di rilievo nel circuito Grand Prix Italia.

L’entusiasmo di Greta per questa convocazione è palpabile, anche perché segna una rinascita sportiva dopo un infortunio devastante. Nel 2022, durante una gara di Coppa Europa, si è fratturata entrambe le gambe, affrontando poi tre interventi chirurgici e un lungo recupero.

Oltre alle ambizioni sportive, Greta si distingue anche per il suo spirito imprenditoriale. Durante i periodi di immobilità forzata, ha lanciato un’attività artigianale, “Angels Neckies,” dedicata alla produzione di scaldacolli per sciatori. Un progetto nato per gioco che ha raggiunto la notorietà grazie alla collaborazione con atleti di spicco come Federica Brignone.

L’obiettivo di Greta è chiaro: proseguire il suo percorso, entrare nella squadra nazionale e realizzare il sogno di partecipare alle Olimpiadi invernali del 2026, che si terranno a Milano e Cortina.